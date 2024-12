ESCLUSIVA SI L’agente Damiani: “Vlahovic resta alla Juve, il Milan ha pochi campioni. David e Niang due affari”

L’agente ed operatore di mercato Oscar Damiani, è intervenuto a Sportitalia per parlare di Serie A ed anche di mercato. Ecco le sue parole.

Sull’arrivo di Dan Sucu al Genoa: pensa che darà nuova stabilità al club? Ha già parlato delle nuove idee come quelle relative alla collaborazione con il Rapid Bucarest.

“La società è importante, sempre. Però in questo momento c’è bisogno anche di risultati in campo, che i giocatori si esprimano al meglio, una serie di cose insomma. La nuova proprietà può dare un sostegno importante”.

Per quanto riguarda il Milan: cosa ne pensa di questo rendimento di picchi molto alti in certe partite e molto bassi in altre?

“Penso sia dovuto al fatto che il Milan abbia fra i propri giocatori qualche campione e anche giocatori forse non di livello da Milan. Quando i campioni fanno la differenza allora va tutto bene, quando invece mancano loro, la squadra non riesce ad essere ben organizzata con tutti i giocatori che riescano a dare il loro contributo. Quindi è una squadra destinata per adesso ad avere degli alti e bassi”.

Per quanto riguarda la Juventus: la strada presa con Tiago Motta è quella giusta?

“Thiago Motta è un ottimo allenatore, sa dare una sua identità alla squadra, che ha molti giovani. Ci sono stati tanti pareggi, la Juve ha bisogno di fare un ulteriore salto in avanti, però bisogna avere pazienza perché come dicevo per il Milan, anche alla Juve manca qualche campione se vogliamo fare paragoni con il passato”.

A gennaio si aspetta che la Juve prenda anche un attaccante? E Vlahovic non sarà in discussione?

“Vlahovic non si muoverà di sicuro, ma un attaccante alla Juve le farebbe comodo. Però per prendere un attaccante che fa la differenza ci vogliono dei budget importanti, oggi il calcio italiano purtroppo ne ha spesi tanti e ne ha anche buttati via tanti in generale negli anni e i nostri club non possono continuare ad investire”.

Al Napoli a gennaio basterà un difensore per completarsi?

“Il Napoli è già forte, ha un grande allenatore, una grande società, è l’esempio perfetto di come si gestisce una società. Conte è forte, quindi se arriverà un altro giocatore tanto meglio per lui, però mi sembra che la rosa sia già competitiva”.

Questo è il periodo in cui le società si muovono anche sui possibili parametri zero a giugno. Per Inter e Juve che acquisto sarebbe quello di Jonathan David?

“È un ottimo calciatore, forte, fisico, tecnico, chi lo prende fa un affare”.

Anche chi prende Niang a gennaio fa un affare?

“E’ un ragazzo che ha molte qualità, ha dei momenti importanti. Adesso è arrivato nell’anno della maturità e quindi secondo me chi lo prende può fare un affare, sì”.