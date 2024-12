Il momento di Pellegrini, la crescita di Locatelli e Sebastiano Esposito: le indicazioni di Spalletti in chiave azzurra

Tra i tanti temi affrontati da Luciano Spalletti, Ct dell’Italia, a La Domenica Sportiva, c’è l’analisi di alcuni giocatori in modo particolare oltre al già citato Federico Chiesa.

Crescita di Manuel Locatelli: “Quest’anno si sta trovando bene con il ruolo. Avendo tutti questi calciatori davanti, bisogna essere bravi ad individuare dove nasce la ripartenza degli avversari e soffocarla. In questa funzione è come sul divano di casa”.

Exploit di Sebastiano Esposito: “In nazionale? Ha grandissime chance perché è un conoscitore di situazioni di gioco, vede al di là di quello che per altri è un muro. Ha sensibilità nel tocco di palla, gli manca un po’ di motore perché poi anche fisicamente è uno che regge botta”.

Il momento di Lorenzo Pellegrini: “La situazione che sta vivendo la Roma, probabilmente, non lo aiuta. È un calciatore che ha qualità, dovrebbe sviluppare bene in un contesto di classifica differente, adesso la Roma deve pensare a portare a casa dei punti e diventa più operaia in tante situazioni per poi esibire la qualità di alcuni calciatori. Pellegrini è un giocatore sotto osservazione in questo momento come lo è stato precedentemente”.