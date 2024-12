E’ tempo di Boxing Day in Premier. Guardiola, ti rialzi? Maresca tifa per Van Nistelrooy

E’ tempo di Boxing Day in Inghilterra: domani, 26 dicembre, verranno giocate 8 gare su 10 della diciottesima giornata di Premier League in un giorno che in varie parti del mondo (come appunto nel Regno unito, in Canada, Nuova Zelanda ed Australia) è una festività differente dal nostro Santo Stefano.

Questa definizione nasce dalla tradizione delle aziende nell’Ottocento di fare doni ai propri dipendenti, o in generale di fare doni ai meno fortunati della società, poi in tanti Paesi coincide con l’inizio dei saldi. Nel calcio inglese invece coincide con uno dei giorni più popolari nel calendario della Premier League ed anche quest’anno i tifosi non rimarranno delusi dallo spettacolo di un campionato che è entrato nel vivo possono aspettarsi una serie di partite entusiasmanti.

Domani sarà possibile guardare quasi 10 ore di calcio della Premier League pressoché ininterrottamente, con otto partite distribuite in quattro orari di inizio diversi. Il tutto inizierà alle 13:30 quando il Manchester City ospiterà l’Everton. Pep Guardiola dopo 6 sconfitte nelle ultime 8 di campionato sembra aver perso la bussola e viene da chiedersi se riuscirà prima o poi ad invertire la rotta: “Devo trovare un modo per riportare i miei giocatori al punto in cui erano due mesi fa”, spiega lui.

Alle 16:00 ecco servite altre 5 partite: Newcastle-Aston Villa, Nottingham Forest-Tottenham, Bournemouth-Crystal Palace, Southampton-West Ham e soprattutto Chelsea-Fulham. Enzo Maresca deve tornare a vincere dopo lo 0-0 contro l’Everton che ha frenato la corsa dei blues sul Liverpool di Slot, che sarà impegnato invece alle 22 italiane contro il Leicester: a Ruud Van Nistelrooy – tecnico delle Foxes – il compito di impedire ai Reds la fuga, ricordando che Salah e compagni hanno una partita in meno da giocare proprio contro l’Everton) di scappare in vetta mantenendo aperta la corsa al titolo.

Chiude il quadro di giornata il match delle 18:30, con il Wolverhampton che ospiterà il Manchester United: “E’ dura, dobbiamo ripartire, dobbiamo lottare in questo momento” – ha detto Amorim dopo il recente, pesantissimo 0-3 subito dai Red Devils in casa contro il Bornemouth, ennesimo passo falso in una stagione fin qui disastrosa – “dobbiamo mantenere la calma quando subiamo un gol”.