ESCLUSIVA SI Fabio Lupo: “Inter da Champions. Toro, quanto pesa il ko di Zapata. Salvezza, occhio al Venezia”

Il dirigente Fabio Lupo, passato fra le altre da Torino, Venezia e Sampdoria, ha rilasciato una intervista a Sportitalia, parlando della Serie A, dalla lotta Scudetto a quella per la salvezza.

La corsa scudetto le sta piacendo?

“E’ bello intanto che non sia così scontato, che la corsa si sia allargata ad una protagonista come l’Atalanta. Inter e Napoli però decisamente possono reggere la corsa. Il Napoli per il modo di giocare e la mentalità data dall’allenatore, l’Inter in aggiunta per l’ampiezza della rosa. Direi che la corsa sia ristretta a queste tre”.

L’Inter può pensare di vincere anche la Champions?

“Ha tutto per arrivarci. Ha solidità, ampiezza della rosa, capacità di mutare atteggiamento e poi sta acquistando sempre più consapevolezza anche in campo europeo e penso che quindi abbia tutto per arrivare in fondo anche alla Champions”.

E la quarta squadra ad andare in Champions chi sarà?

“E’ una bella lotta. Le pretendenti lì si ampliano. Anche il Milan che in questo momento può sembrare avere un andamento altalenante, tutto sommato ha 8 punti dalla Lazio, non è una distanza incolmabile. Ma le favorite sembrano Lazio, Fiorentina e Juventus. I bianconeri pure sono alla ricerca di una identità, quella che cerca di dare il nuovo allenatore”.

Cosa è successo al Torino? Solo l’assenza di Zapata?

“E’ sempre riduttivo circoscrivere la difficoltà di una squadra all’assenza di un giocatore, ma la perdita di Zapata è stata davvero determinante, i risultati lo dicono. A volte un giocatore non è importante solamente per quello che fa in campo, ma anche perché la sua sola presenza incute timore agli avversari e fiducia ai compagni. Il Toro ha perso un riferimento importante e non ha un altro giocatore con le stesse caratteristiche. La sua perdita è stata rilevante”.

Sulla lotta salvezza?

“E’ una lotta ampissima, con una girandola di posizioni che la rende affascinante per chi la vede da fuori. Fino al Genoa ci sono tutte dentro. Il Venezia sembrava in difficoltà, più per i risultati che per il gioco espresso, ma ha trovato una importantissima vittoria contro il Cagliari. Il Monza sta pagando a mio giudizio oltre ai suoi demeriti. La lotta per la salvezza riguarda molte squadre”.

Parlava del Venezia, che nelle ultime 3 partite ha fatto 5 punti. Sembra voler dire: “Ci siamo anche noi”.

“Sì, gioco ed identità non sono mai mancati, così come le occasioni per fare gol. Sono mancate solo un pizzico di buona sorte, degli episodi, ma la squadra c’è sempre stata dimostrando di avere una identità tecnica ed anche morale”.

Per la Serie B: vede possibile che le tre squadre oggi in vetta vadano direttamente in Serie A senza passare dai playoff?

“Uno scenario da non escludere, possibile. Stranissimo per un campionato all’insegna dell’equilibrio come quello della Serie B. Ma effettivamente le squadre candidate inizialmente per salire sono state un po’ in difficoltà, cito per esempio Cremonese e Palermo. Invece il Pisa a parte il recente passo falso, insieme a Spezia e Sassuolo stanno andando avanti in maniera decisa. Poi come spesso accade nel girone di ritorno inizia tutto un altro campionato”.