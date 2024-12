Infranto il regolamento, incredibile Verstappen: è ufficiale

L’ultim’ora su Max Verstappen ha lasciato di stucco tutti i fan della Formula 1: il campione del mondo ha infranto il regolamento

Max Verstappen ha conquistato il Mondiale 2024 di F1 e si è così avvicinato al record di 5 titoli iridati consecutivi che Michael Schumacher è riuscito a realizzare con la Ferrari dal 2000 al 2004. L’anno prossimo il campionissimo olandese andrà certamente a caccia del quinto sigillo per scrivere un’altra straordinaria pagina nel mondo dell’automobilismo.

Un’impresa che però non sarà affatto semplice. Nella seconda parte di stagione la Red Bull è apparsa in calo, mentre le avversarie (in particolare McLaren e Ferrari) sono invece cresciute tantissimo. Non a caso già nel Mondiale appena concluso c’è stato un momento dove sembrava davvero che Norris potesse sfilare la corona a Verstappen.

Uno dei GP più difficili per Max Verstappen è stato certamente quello in Messico, dove ha dovuto accontentarsi del sesto posto mentre il suo rivale terminava secondo alle spalle di Carlos Sainz e si avvicinava pericolosamente in classifica. Proprio in quella gara il quattro volte campione del mondo infranse il regolamento e venne pesantemente sanzionato.

Incredibile Verstappen! Regolamento infranto, lo ha ammesso

Tutti i fan della Formula 1 ricorderanno di certo l’attacco del pilota di Hasselt a Lando Norris all’ingresso del tratto misto della pista messicana. Il britannico lo aveva superato alla seconda chicane dove era stato spinto fuori proprio da Max: l’olandese ha provato a riprendersi la posizione con una manovra poi sanzionata, che ha portato anche ad alcune modifiche nel regolamento in vista del 2025.

Verstappen ha subito ben 20 secondi di penalità: una sanzione ‘doppia’ per la manovra in chicane e per il tentativo di sorpasso ai danni di Norris. Una sentenza che ovviamente ha compromesso la sua gara facendogli perdere 10 punti nei confronti del pilota della McLaren. Tuttavia, secondo il campione del mondo, in realtà con quella manovra pensa di aver guadagnato vantaggio sul suo principale rivale per il titolo.

In un’intervista a ‘ViaPlay’, infatti, Verstappen ha sottolineato che per andare a conquistare un titolo Mondiale bisogna anche essere pronti a infrangere una regola: “Ed è quello che ho fatto e sempre farò“, spiega l’olandese, che poi chiarisce che aver fatto perdere tempo a Norris nel primo stint ha fatto sì che il pilota della McLaren non potesse vincere il Gran Premio del Messico, perdendo di fatto sette preziosi punti.