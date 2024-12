Rossella Fiamingo manda in visibilio i fan, scatto da urlo!

Ecco una Rossella Fiamingo vietata ai deboli di cuore: il suo ultimo scatto manda al settimo cielo i suoi fan e follower

Rossella Fiamingo è la dolce metà di Gregorio Paltrinieri. I due stanno insieme da qualche anno formando una delle coppie d’oro dello sport italiano. E mai tale definizione è stata così calzante.

Supergreg vanta un oro, un argento e un bronzo ai Giochi Olimpici ai quali si aggiungono le 16 medaglie, di cui sei d’oro, ai Mondiali.Non è da meno la sua compagna. La catanese classe ’91 ha in bacheca una medaglia per ogni metallo ai Giochi Olimpici: il bronzo a squadre a Tokyo 2020, l’argento a Rio 2016, prima medaglia individuale nella storia della spada femminile italiana, e l’oro a squadre alle Olimpiadi di Parigi 2024. Inoltre, si è laureata campionessa del mondo per due volte consecutive, nel 2014 a Kazan e nel 2015 a Mosca, terza spadista al mondo ad aggiudicarsi due titoli iridati consecutivi.

Ma la spadista catanese trionfa non solo sulle pedane visto che con la sua tipica bellezza mediterranea sbaraglia la concorrenza anche nei social network come con l’ultimo scatto che ha postato sul suo profilo Instagram. Una foto vietata ai deboli di cuore.

Rossella Fiamingo, la scatto in costume da bagno fa il boom di like

Il nostro Paese, in linea con il clima natalizio, è nelle morsa del freddo, con la neve che cade anche a basse quote. La colonnina di mercurio, dunque, precipita e con essa anche il vostro umore visto che i rigori dell’inverno acuiscono la vostra nostalgie delle calde giornate estive.

Non temete, ad alzare la temperatura ai livelli di quella estiva ci pensa Rossella Fiamingo con uno scatto da urlo. La compagna di Supergreg ha postato sul suo seguitissimo profilo Instagram una gallery di foto che documenta la sua vacanza in un resort con tanto di spa per un ‘recovery treatment‘ come scrive nella relativa didascalia.

In particolare, è la prima foto della suddetta sequenza ad aver mandato al settimo cielo i suoi follower: seduta a bordo vasca e in costume da bagno intero, sguardo fisso in camera e sorriso accattivante, la bella e sexy Rossella sfoggia curve talmente da capogiro da essere una ‘stoccata’ al cuore impossibile da parare.

Un inatteso regalo di Natale che i suoi fan hanno gradito come attesta la valanga di commenti entusiastici in calce alla foto. Da “Bellissima Campionessa. Tanti Auguri di Buone Feste” a “Sei una meraviglia” passando per “Bellissima. Innamorato di tanta bellezza“, è un’autentica standing ovation per la spadista catanese.