Serie B, Pisa-Sassuolo è il piatto forte di Santo Stefano

La Serie B sta regalando un campionato davvero particolare. In testa alla classifica c’è già una fuga a tre che rischia di diventare definitiva. Il Sassuolo governa il campionato con 43 punti totalizzati in 18 partite, frutto di 40 gol segnati e 15 incassati. Al secondo posto c’è una coppia composta dallo Spezia di D’Angelo e dal Pisa di Inzaghi. Il big match della 19esima giornata è proprio a Pisa tra i nerazzurri e la capolista guidata da Grosso. Un test fondamentale per entrambe: in caso di successo ospite ci sarebbe un’evidente fuga individuale verso la promozione in massima serie.

Ma le gare in programma a Santo Stefano sono molto interessanti. Pensiamo, per esempio, a Brescia-Modena: le Rondinelle erano partite bene, salvo poi frenare bruscamente. Ora vogliono risalire la china, al pari dei canarini di Mandelli che nell’ultima giornata hanno battuto il Pisa al Braglia. Molto invitante il confronto del Manuzzi tra Cesena e Cremonese: i grigiorossi stanno perdendo troppi punti e Stroppa cerca una svolta definitiva che tarda ad arrivare.

Focus, poi, anche sul derby tra Cosenza e Catanzaro, sentitissimo in Calabria e pronto a regalare emozioni in campo e sugli spalti. Lo Spezia vuole restare in alto e ospita il Mantova reduce dal successo contro il Frosinone. Proprio i ciociari ospitano la Salernitana in un confronto infuocato in cui i punti pesano tanto per chi vuole risalire la corrente. Estro e dinamismo attesi in Reggiana-Juve Stabia e Palermo-Bari. Senza dimenticarsi di Sudtirol-Cittadella.