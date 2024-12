Bagnaia davanti a tutti nel Mondiale, classifica ribaltata

Pecco Bagnaia è davanti a tutti nel Mondiale secondo un recente annuncio: la classifica potrebbe essere completamente ribaltata in favore dell’italiano

Il campionato del mondo MotoGP del 2025 si preannuncia molto entusiasmante, con tanti piloti che hanno cambiato squadra e una lotta intensissima soprattutto in casa Ducati. Manco a dirlo i grandi protagonisti saranno Pecco Bagnaia e Marc Marquez.

Pecco Bagnaia ha visto sfumare il sogno di mettere in fila il terzo successo iridato consecutivo in MotoGP per una manciata di punti. Purtroppo alla fine gli errori nelle Sprint Race del sabato lo hanno costretto a lasciare lo scettro a Jorge Martin, più continuo nel corso della stagione. Gli undici successi nelle gare lunghe della domenica dovevano essere più che sufficienti per il numero 1 della Ducati, ma così non è stato.

Il prossimo anno riprendersi il titolo è un obiettivo primario, ma questa volta all’interno del box non avrà Enea Bastianini ma Marc Marquez, un osso decisamente duro. Il #93 è stato promosso nel Team Factory e preannuncia battaglia, con il solo target del nono campionato per eguagliare Valentino Rossi. Visto il passaggio di Martin in Aprilia e le difficoltà economiche in KTM, non è da escludere che per la vittoria finale il tutto si possa ridurre ad un duello senza esclusioni di colpi tra loro due.

Bagnaia favorito su Marquez: l’opinione del grande Wayne Gardner

Parlando del Mondiale perso da Bagnaia quest’anno, il grande Wayne Gardner ha definito: “Piccoli errori stupidi” quelli commessi nel corso dell’anno dall’italiano. L’australiano campione del mondo della 500cc nel 1987 è stato intervistato da Motosan, parlando anche delle prospettive per il prossimo anno.

“Sono convinto che Pecco vincerà il campionato perché è deluso e arrabbiato con se stesso per gli errori commessi quest’anno“. Poi aggiunge un’altra riflessione: “Al netto degli errori commessi quando era concentrato al 100%, era imbattibile. Marc potrebbe vincere solo se Pecco sbaglierà ancora”.

Insomma per Gardner tutte le carte sono in mano al pilota torinese, che cercherà di imparare dai suoi sbagli per andare a prendersi un altro titolo (sarebbe il quarto della sua carriera includendo quello in Moto2) nel 2025. Vedremo se Marquez sarà d’accordo con questo pronostico e se nessun altro riuscirà ad inserirsi in questa lotta interna Ducati. Basta aspettare solo pochi mesi e sarà di nuovo tempo di accendere i motori.