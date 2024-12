Federica Pellegrini fa una confessione assurda, fan impietriti

Parole davvero inaspettate quelle di Federica Pellegrini: l’ex campionessa del nuoto ha lasciato tutti interdetti

Parli di Federica Pellegrini ed è impossibile non tornare alla mente ai trionfi in vasca dell’ex nuotatrice. Una vera e propria fuoriclasse, la Pellegrini, che ha donato allo sport italiano tantissime soddisfazioni in tutte le competizioni in cui ha gareggiato. Non a caso è stata soprannominata la Divina, per la grande qualità del suo nuoto e per la capacità di dominare le vasche.

Nel 2021 la Pellegrini, oggi 36enne, ha scelto di dire basta con il nuoto e di porre fine alla sua carriera leggendaria. Dopo il ritiro, l’atleta veneta ha coronato il sogno di creare una famiglia, sposando il suo ex coach Matteo Giunta per poi diventare madre, circa un anno fa, della piccola Matilde, la sua primogenita.

In ambito professionale, la Pellegrini ha invece intrapreso un percorso a livello televisivo e nel mondo dello spettacolo. In particolare si è fatta apprezzare come giudice di Italia’s got talent, poi come concorrente nel reality show Pechino Express (in coppia con il marito) e infine nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle su Rai Uno, dove è riuscita ad ottenere un ottimo secondo posto finale.

Un’inedita Federica Pellegrini: confessioni su politica e vita privata

Nelle scorse ore è uscita un’intervista del Corriere della Sera a dir poco inedita. Basta parlare della carriera di Federica Pellegrini e delle sue aspirazioni future. Una chiacchierata più intima, che ha tirato fuori particolari inediti sull’ex campionessa olimpica.

A far parlare sono le risposte sulle idee politiche date dalla Pellegrini, che si scopre essere un’elettrice liberale: “Mio padre era di destra, ha fatto parte della Folgore come parà. Io sono di destra moderata. La Meloni? Provo solidarietà per lei, come donna mi aspetto faccia tanto per le donne. Ma c’è ancora molto da migliorare”.

Interessanti anche le rivelazioni sulla sua vita privata e su alcune scelte personali: “Se avessi vinto l’oro alle Olimpiadi di Rio sarebbe cambiata la mia vita. Non so se avrei sposato Filippo Magnini, con lui sono stati 6 anni intensi ma difficili, lui mi ha tradita due volte. La seconda gli ho mandato i paparazzi. Il mio precedente fidanzato Luca Marin mi beccò con Magnini in camera, tutta la Nazionale di nuoto si schierò con lui, con il maschio, anche se sapevano come mi trattava”.

Infine Federica ha risposto sul rapporto con Thomas Ceccon, che non ha dato pareri positivi nei suoi confronti: “In realtà a Verona ci siamo incontrati più volte, c’era un rapporto cordiale. Poi magari un giorno non lo saluti e diventi antipatica. Lui dice che non mi stima come persona, anche se mi conosce pochissimo. Forse ha capito che fare il provocatore funziona…”