Kyrgios-Sinner, tensione alle stelle: “Farò di tutto per batterlo”. Superato il limite?

Nick Kyrgios continua ad attaccare Jannik Sinner e non usa mezzi termini contro il numero uno al mondo della classifica ATP

Ci sono alcuni personaggi nel mondo dello sport che cercano in tutti i modi di infastidire gli avversari. Si tratta di una tattica collaudata, quella di creare una spaccatura nella psiche perfetta dei rivali.

In effetti, nella maggior parte degli sport, per arrivare ad alto livello professionistico bisogna avere una capacità mentale e una lucidità al di sopra della media. Chi soffre la pressione è destinato a fallire.

Nick Kyrgios, tennista australiano dal talento sconfinato ha provato a fare ciò con quello che forse reputa l’avversario più temibile. Infatti, è tornato a parlare di Jannik Sinner, evidentemente per far salire ancora di più la tensione tra i due.

Le sue parole sono state dirette e mai scontate, in pieno stile australiano. Ecco cos’ha detto Kyrgios e cosa si possono aspettare i fan dell’italiano.

Nick Kyrgios, il commento contro Jannik Sinner

Kyrgios ha parlato di Sinner mentre era ospite di un podcast. L’australiano spesso e volentieri partecipa a eventi simili e cerca sempre di destare scalpore tra gli appassionati di tennis. Questa volta, il nativo di Canberra ha dichiarato: “Se troverò Sinner farò in modo che ogni singola persona del pubblico sia contro di lui. La trasformerò in una bolgia totale. Metterei da parte qualsiasi tipo di ‘rispetto’ e farei semplicemente di tutto per vincere”.

Insomma, a quanto pare Kyrgios si è trasformato in un vero e proprio hater. Tuttavia, se davvero dovesse incontrare Sinner sul circuito capirebbe che il pubblico ormai è schierato. Jannik infatti, in poco tempo si è guadagnato l’affetto del pubblico mondiale per il suo modo di giocare corretto e per la sua estrema gentilezza. Dunque, l’australiano dovrebbe pensare prima di sparare sentenze.

Il ritorno in campo del 29enne

Nick Kyrgios non gioca una partita ufficiale di tennis da circa 1 anno e mezzo. Ora però, sembra che sia pronto per ritornare sui campi di gioco. In tanti aspettano con ansia il suo ritorno per vedere quale sarà la reazione del pubblico e quale sarà il suo stato di forma.

Kyrgios dovrebbe partecipare all’ATP di Brisbane, in Australia, sia in singolare che in doppio. Anzi, per il tabellone di doppio ha scelto di far coppia con l’ex numero 1 del mondo Novak Djokovic. Insomma, l’australiano vuole dare spettacolo in casa e un eventuale match con Sinner potrebbe essere davvero divertente da vedere.