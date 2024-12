Roma, Ranieri: “Dybala, Paredes e Hummels parte della squadra del futuro. Pellegrini? Valuteremo offerte”

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro il Milan.

Cristante? “Ho letto alcune critiche rivolte ai nostri dottori, ma voglio spezzare una lancia a loro favore, perché hanno fatto esattamente quello che il referto radiologico indicava. Abbiamo subito rimproverato chi doveva essere rimproverato e siamo corsi ai ripari».

Dybala, Paredes e Hummels parte della squadra del futuro? “Sicuramente. Così, secco”.

Milan? “Se analizziamo i giocatori uno per uno, ha un organico di grande qualità, con elementi fortissimi e particolari. Credo che sia fondamentale per tutta la squadra, nel momento in cui si perde la palla, mantenere la massima attenzione. Il Milan è una squadra che, sul proprio campo, incassa pochissimi gol: mi sembra sia la seconda migliore in questa statistica, subito dopo il Bologna. Noi, invece, siamo tra le squadre che segnano meno in trasferta. Per questo, dovremo fare una partita eccezionale”.