Zverev ai limiti della decenza, l’attacco all’ex campione è diretto: nessuna riconoscenza

Alexander Zverev ha parlato del suo passato e di un ex campione con il quale si è confrontato qualche anno fa.

Ci sono alcuni talenti negli sport che sono difficili da gestire. Tuttavia, quando si trova la giusta sintonia, i risultati possono essere spettacolari.

Eppure, a volte trovare la giusta affinità tra due campioni potrebbe essere un problema. Ecco perché chi ha una forte personalità tenderà sempre a scontrarsi con un coach che gli tiene testa e non gli offre lo spazio adeguato per esprimersi.

Sembra essere proprio questo quello che è accaduto al tennista tedesco Alexander Zverev. L’attuale numero 2 del tennis maschile ha parlato del rapporto che ha avuto per un periodo con un grande campione del passato.

Ecco quali sono state le dichiarazioni del tedesco e contro chi si è scagliato questa volta.

Alexander Zverev, le parole contro un grande del passato

Spesso e volentieri, Alexander Zverev ha dimostrato di avere un carattere turbolento. Non a caso, in alcune occasioni si è dimostrato anche “fastidioso” nei confronti di colleghi e conoscenti. Tuttavia, ora sembra aver parlato male di quello che per un certo periodo di tempo è stato il suo coach. Durante un’intervista con una testata tedesca, Alexander Zverev ha deciso di svelare alcuni retroscena sul suo ex allenatore, vale a dire il ceco Ivan Lendl.

Per descrivere il rapporto con Ivan Lendl, Zverev non ha usato mezze misure: “Aveva preso un nuovo cane e gli mostrava come andare in bagno: questo era il suo interesse principale. E il golf”. Insomma, secondo il talento teutonico il tennis ormai per Lendl passava in secondo piano. Tuttavia, sotto la sua guida, Zverev è riuscito a trionfare alle ATP Finals del 2018, battendo in finale Novak Djokovic in due set.

Gli obiettivi di Zverev per il 2025

In ogni caso, ora Zverev dovrebbe concentrarsi sul futuro. Il periodo con Lendl appartiene al passato ormai e il tedesco sembra aver raggiunto una certa maturità per puntare a obiettivi importanti. Primo fra tutti, il 2025 potrebbe essere l’anno buono per puntare a un torneo del Grande Slam.

Un trofeo simile manca al tedesco. Vincere una competizione del genere significherebbe entrare nell’olimpo dei più grandi di sempre. Zverev ha giocato due finali slam nella sua carriera: la prima nel 2020 agli US Open, perdendo contro l’ormai ritirato Dominic Thiem, la seconda nel 2024 al Roland Garros, perdendo contro Carlos Alcaraz. Chissà che non possa prepararsi al meglio per puntare il colpaccio ai prossimi Australian Open.