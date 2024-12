Commozione per Zanardi, le immagini sono forti: c’è anche Schumacher

Ricordo commovente per Alex Zanardi, uno degli atleti migliori di sempre dello sport italiano. L’ex pilota è considerato un vero eroe

Lo sport italiano ed internazionale non è soltanto tifo e passione. Ma è anche il raccontare storie incredibili, vissute dagli stessi protagonisti di queste discipline. Uomini o donne che hanno dimostrato tutta la loro forza, il loro carattere inossidabile per arrivare a traguardi vincenti, superando le enormi difficoltà che la vita gli ha posto di fronte.

Uno dei massimi esempi di tutto ciò è senza dubbio Alex Zanardi, l’ex pilota automobilistico che per le ragioni più assurde e drammatiche si è ritrovato a cambiare vita e rilanciarsi da zero con coraggio e virtù. L’atleta bolognese ha una storia unica. Nel 2001, come è noto a tutti, subì un incidente gravissimo al Lausitzring, mentre correva nel campionato CART. Lo schianto costrinse i medici ad amputare entrambe le gambe di Zanardi, il quale però dopo il periodo di riabilitazione si risollevò, indossando le protesi in titanio e rilanciandosi successivamente come atleta paralimpico.

Incredibile come Zanardi ebbe la forza di risollevarsi e rimettersi in carreggiata, diventando campione della handbike, velocipide utilizzato come mezzo nella omonima disciplina paralimpica. Purtroppo la vita ha portato Alex ad un secondo brutto incidente, mentre si allenava nel 2020 nei pressi di Siena proprio per una gara in handbike. Le sue condizioni ad oggi sono stabili, ma il bolognese è ancora alle prese con una lunga e difficile riabilitazione.

Amarcord di Formula 1: Zanardi e Schumacher in pista assieme

Una delle esperienze forse non proprio indimenticabili nella carriera di Alex Zanardi risale agli anni ’90, quando l’ex pilota si lanciò nel magico mondo della Formula 1, la classe regina e più seguita dell’automobilismo internazionale. Nonostante fosse un personaggio coraggioso e spericolato, Zanardi non ebbe grandi successi in questo ambito.

Nonostante ciò è rimasto un personaggio iconico anche per la F1; lo dimostra il post pubblicato negli scorsi giorni su X dall’account Formula +, che ha ripescato vecchie immagini delle primissime prove invernali di alcuni piloti, precisamente datate tra il 1998 ed il 1999.

Qué épocas aquellas cuando la F1 probaba en noviembre-diciembre y podíamos ver a los pilotos manejar los autos del año anterior antes de incorporarse a sus equipos. Era un anticipo de lo que se venía y una forma de cerrar el año con algo de acción en pista pic.twitter.com/Dtef1p8Sx0 — Formula + (@Formula_Stats) December 24, 2024

Le foto riguardano lo stesso Zanardi che guida per la prima volta la Williams nell’autunno del 1998, prima di incominciare la sua unica stagione con la scuderia britannica l’anno successivo. Assieme all’italiano c’è anche Ralf Schumacher, fratello minore del grande Michael, pure lui alla Williams.

Va ricordato che nel mondiale 1999 Schumacher junior fece piuttosto bene, classificandosi al sesto posto nella graduatoria finale, mentre Zanardi visse un’annata molto delicata, terminando senza punti in bacheca.