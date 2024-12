Dice basta a 36 anni, si ritira uno dei più grandi campioni di sempre

Un grande campione del mondo dello sport ha deciso di ritirarsi dall’attività agonistica a 36 anni dopo l’ultima sconfitta

Si chiude a 36 anni la carriera di uno dei più grandi campioni di sempre del mondo dello sport che ha sorpreso i tifosi annunciando il proprio ritiro al termine dell’incontro che lo ha visto uscire sconfitto.

Nella giornata di domenica si è tenuto a Riad, in Arabia Saudita, lo scontro tra Tyson Fury e Oleksandr Usyk, rematch della sfida che si era tenuta lo scorso maggio e che aveva visto uscire vincitore il pugile ucraino. Anche in Arabia Saudita, a trionfare è stato quest’ultimo che ha conquistato il mondiale dei pesi massimi sconfiggendo l’inglese ai punti per decisione unanime dei giudici per 116-112.

Risultato, questo, che non è andato giù a Fury che ha abbandonato velocemente il ring per poi far esplodere la propria rabbia con il suo ex allenatore Ben Davidson. Nell’intervista concessa subito dopo la sconfitta, il pugile inglese non le ha mandate a dire ai giudici, protestando con la loro decisione ed affermando come credeva di aver vinto con almeno tre round di vantaggio, restando sorpreso nell’apprendere che nessuno dei giudici gli abbia assegnato almeno uno degli ultimi sei round.

A far più clamore, però, sono state le parole di Fury su quello che sarà il suo futuro, facendo capire a tutti come abbia intenzione di ritirarsi, pur non mettendo un punto definitivo alla sua carriera

Pugilato, Tyson Fury si ritira: l’inglese lascia tutti increduli

I tifosi di Tyson Fury sono rimasti senza parole dopo la sconfitta del loro idolo contro l’ucraino Usyk nell’incontro che valeva il titolo mondiale dei pesi massimi. Il pugile inglese ha infatti annunciato il proprio ritiro, rivelando quanto sia incerto il suo futuro e facendo capire di non avere più le forze per poter continuare a salire sul ring. La sconfitta contro Usyk ha fatto malissimo a Fury ed anche Frank Warren, promoter dell’inglese, ha fatto sapere come le possibilità che Fury abbia disputato il suo ultimo incontro siano alte.

In realtà, Fury non si è sbilanciato troppo su quello che farà in futuro, affermando l’intenzione di prendersi una pausa, lasciando dunque aperto qualche spiraglio sul fatto che possa cambiare idea e tornare poi sul ring con grande voglia di rivalsa. Quello di Fury, quindi, va preso sì come un ritiro, ma solo temporaneo e tra qualche mese potremmo presto rivederlo sul ring a mostrare tutta la sua forza ed il suo talento che lo hanno contraddistinto.

In carriera, Fury ha ottenuto risultati stupefacenti, divenendo uno dei pugili più vincenti di sempre ed i tifosi sperano possa cambiare idea. Ci spera anche lo stesso Warren che proverà a convincere Fury a salire di nuovo sul ring per affrontare a Wembley il due volte campione del mondo Anthony Joshua per un incontro che mette in palio ben 100 milioni di sterline.

Tutto dipenderà ora da Fury che dovrà decidere se appendere in maniera definitiva i guantoni al chiodo, confermando la decisione presa dopo la sconfitta contro Usyk o regalarsi un’altra opportunità per tornare grande e portare a casa un’importante somma.