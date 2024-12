Il leader del team non ci sta: “Una diva”

Dopo la recente stagione non esattamente esaltante, il leader del team ha tuonato forte in vista dell’inizio della prossima

La stagione 2024 di Mercedes è stata segnata da prestazioni altalenanti e da una costante ricerca di stabilità. Dopo un 2023 di crescita tra alti e bassi, il team di Brackley sperava che la W15 fosse la monoposto giusta per tornare al vertice. Nonostante quattro vittorie, la macchina ha mostrato velocità solo in determinate condizioni, con alcuni problemi cronici che hanno impedito alla Mercedes di essere una minaccia costante per il titolo.

Mercedes, Toto Wolff e la macchina “diva”

La W15 è stata definita “diva” dal leader del team Toto Wolff per la sua capacità di alternare momenti di grande prestazione a fasi in cui ha faticato terribilmente. Nei test precampionato, Mercedes sembrava pronta a lottare per il secondo posto, con James Allison che aveva posizionato la W15 davanti alla Ferrari SF-24. Tuttavia, la realtà in pista è stata ben diversa. Nei primi Gran Premi, la vettura ha sofferto il surriscaldamento in Bahrain e il bouncing in Arabia Saudita, che ne ha limitato la competitività.

La difficoltà di gestione della W15, con un assetto rigido che esaltava le prestazioni in alcune gare e creava problemi in altre, ha reso la macchina difficile da controllare. Nonostante questi problemi, Mercedes è riuscita a trovare un po’ di ritmo a metà stagione con un pacchetto aggiornato, che ha incluso un fondo più leggero e una nuova ala anteriore. Questo ha permesso alla squadra di ottenere il primo successo stagionale in Austria, dove ha sfruttato al meglio la situazione quando gli avversari, come Ferrari, hanno avuto difficoltà.

Tuttavia, la Mercedes non è mai riuscita a raggiungere la costanza necessaria per lottare con i top team. La vittoria in Belgio, purtroppo, è stata seguita da difficoltà nel mantenere il passo. A Spa, un nuovo fondo ha causato il ritorno del bouncing, mostrando i limiti della vettura.

Nelle ultime gare, come Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi, la W15 ha trovato un buon equilibrio grazie a temperature più fresche e asfalti lisci, mostrando il suo potenziale. Tuttavia, la sua finestra di funzionamento ristretta ha confermato che la Mercedes ha ancora molta strada da fare per tornare stabilmente tra i protagonisti.