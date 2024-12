Lazio alla ricerca di un nuovo colpaccio. L’Atalanta vuole la 12^ vittoria consecutiva

Archiviata la tre giorni di feste natalizie, la Serie A torna in campo per la 18^ giornata del torneo. E la giornata post natalizia comincia subito col botto. Questa sera alle 20:45, subito un big match: la Lazio di Marco Baroni ospita all’Olimpico l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. I biancocelesti puntano alla vittoria per ridurre lo svantaggio rispetto alla vetta e rimanere dentro la zona Champions. L’Atalanta, invece, vuole la 12^ vittoria consecutiva in campionato che la confermerebbe in testa alla graduatoria.

Lazio, alla ricerca del colpaccio

Dopo aver perso rovinosamente contro l’Inter nell’ultimo big match giocato, peraltro tra le mura amiche, la Lazio di mister Marco Baroni vuole tornare a fare il colpaccio che le era riuscito contro il Napoli, per giunta al Maradona. Contro l’Atalanta, la squadra capitolina punta a conquistare tre punti importantissimi che la manterrebbero certamente all’interno delle prime quattro della graduatoria. Ma non solo, perché metterebbero di fatto la squadra in lotta per il vertice. A quel punto, la Lazio si troverebbe a -3 dalla capolista Atalanta e dunque in lotta per qualcosa di più di un piazzamento Champions. Discorsi da vertigini, se si considera che la formazione di mister Baroni appena due settimane come detto aveva perso 0-6 in casa contro i nerazzurri.

L’Atalanta sentirà la pressione?

Arrivata a 11 vittorie consecutive, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini sembra aver compiuto quel passo avanti in termini di maturità e continuità che le darà la possibilità di lottare per lo Scudetto fino alla fine. La formazione del tecnico di Grugliasco giocherà un match importante, essendo a conoscenza del risultato della gara dell’Inter che finirà circa un’ora prima del calcio d’inizio della sua gara con la Lazio. In base al risultato dei nerazzurri, la Dea potrebbe subire la pressione della squadra di Simone Inzaghi, che con la gara contro la Fiorentina in sospeso potrebbe essere l’unica potenzialmente a pari punti con i bergamaschi.

Probabili formazioni

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.