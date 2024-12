LeBron James, notizia clamorosa: è successo nella notte

Anche a 40 anni LeBron James non smette di stupire tutti: notizia incredibile per l’ala dei Los Angeles Lakers e i suoi tifosi

Il prossimo 30 dicembre 2024, una stella dello sport americano come LeBron James compirà 40 anni. Si tratta di un’età in cui soltanto pochissime leggende del mondo dello sport hanno continuato a giocare ma la straordinarietà del numero 23 è che non smette di farlo ai massimi livello. Ovviamente, il rendimento del ‘prescelto’ è meno costante rispetto a qualche anno fa e deve gestire al meglio il suo fisico per poter sfidare atleti con circa la metà dei suoi anni, però riesce spesso a disputare grandi partite.

La stella dei Los Angeles Lakers, soltanto pochi mesi fa, ha guidato team USA alla conquista della medaglia d’oro nei Giochi Olimpici 2024 di Parigi e adesso in questa sua 22^ stagione NBA riesce comunque a dire la sua risultando uno dei migliori della Lega nonostante i 40 anni. I suoi tifosi sperano che possa prolungare al massimo la sua carriera e non smettere mai ma di conferme ufficiali al momento non ce ne sono. Tuttavia, una notizia incredibile ha scosso i suoi tifosi in queste ore.

NBA, LeBron James ennesimo record: superato anche Dwayne Wade

Come da tradizione il giorno di Natale si è disputato il Christmas Day in NBA ovvero una giornata ricca di prestigiose sfide tra le migliori squadre della Lega. I Los Angeles Lakers di LeBron James hanno affrontato e battuto i Golden State Warriors, guidati dal suo amico-rivale Stephen Curry.

Il numero 23 gialloviola ha sfoderato una prestazione da applausi caratterizzata da 31 punti e 10 assist per il successo dei Lakers. Questa vittoria ha fatto esultare tutti i tifosi del King ma per un duplice motivo: oltre alla gioia per il successo in turno NBA speciale come sempre, si è potuto ammirare un nuovo record di LeBron James.

L’ex leader dei Cleveland Cavaliers ha infatti raccolto così il suo undicesimo trionfo nelle partite di campionato giocate il giorno di Natale. Si tratta di un numero che nessun’altro giocatore della storia NBA ha mai saputo raggiungere e il secondo in classifica è un altro grande amico di LeBron, vale a dire Dwayne Wade.

I due sono ottimi amici dopo gli anni strepitosi vissuti con la canotta dei Miami Heat (oltre ad una piccola parentesi anche nei Cavs), ma ora l’ex guardia americana – ferma a 10 vittorie – ha visto il suo amico passargli davanti in termini di vittorie raccolte in questo speciale giorno di festa per gran parte del popolo americano.