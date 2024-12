L’Inter vince 3-0 a Cagliari e raggiunge momentaneamente l’Atalanta: a segno Bastoni, Lautaro e Calhanoglu

L’Inter batte 3-0 in trasferta il Cagliari e vola momentaneamente in testa alla classifica. Il primo tempo si apre con l’occasione per Thuram, che trova in porta ma trova la risposta di Scuffet. Al quarto d’ora ci prova anche Mkhitaryan che però sbaglia il pallonetto. Un minuto dopo occasione anche per Dumfries, ancora reattivo Scuffet. La chance più grande arriva al 29′ ed è per Lautaro: cross di Calhanoglu, l’argentino – di testa – sbaglia a porta libera. Per i padroni di casa ci provano Piccoli e Gaetano ma le azioni non vengono concretizzate.

La ripresa si apre con un’occasione per Bisseck che però non riesce a trovare la porta. I nerazzurri sbloccano la gara al 54′: Barella mette in mezzo per Bastoni che di testa batte Scuffet. Due minuti più tardi Lautaro prova il diagonale, la palla esce di un soffio. L’argentino ci riprova anche al 62′, ancora di testa, ma la palla termina sul fondo. Al 71′, dopo svariati tentativi, ecco la rete del Toro di Bahia Blanca: tiro in spaccata che trafigge Scuffet e raddoppio nerazzurro. Al 79′ il tris lo firma Calhanoglu, che dal dischetto batte ancora Scuffet. L’Inter batte dunque 3-0 il Cagliari e aggancia momentaneamente l’Atalanta in vetta alla classifica.