Tennis-Pietrangeli, i tifosi col fiato sospeso: intervento riuscito, ma quanta paura

Nicola Pietrangeli ha avuto un delicato intervento e qualche complicazione ma ora sembra che tutto sia tornato alla normalità.

Ci sono leggende dello sport che hanno ormai uno status divino nell’immaginario collettivo. Si tratta di grandi personaggi che si sono sempre contraddistinti per la loro voglia di fare e per la loro incredibile tenacità in campo.

Tuttavia, una volta lasciati i campi da gioco, anche loro diventano vulnerabili. La vecchiaia prende tutti, anche coloro che un tempo erano degli dei della loro disciplina sportiva.

È proprio questa la situazione che sta vivendo il grande campione di tennis Nicola Pietrangeli. A quanto pare, l’ex tennista ha dovuto subire un delicato intervento in questi giorni, poco prima di Natale.

Ecco quali sono ora le sue condizioni e perché è stato necessario l’intervento.

Nicola Pietrangeli, la salute dopo il delicato intervento

Sono davvero molti coloro che conoscono Nicola Pietrangeli. Difatti, oltre a essere un campione sportivo incredibile, Pietrangeli è noto anche per le sue affermazioni contro altri suoi colleghi. Spesso e volentieri si è divertito a pizzicare Adriano Panatta, rivale per il quale sembra provare un sentimento di amore/odio. In tempi recenti poi, ha lanciato frecciatine anche al numero uno del mondo Jannik Sinner.

Ma come mai Nicola Pietrangeli è stato operato? A quanto pare, è stato vittima di una rovinosa caduta in casa. L’ex tennista ha subito una ferita importante, una frattura periprotesica all’anca destra. Di conseguenza, è stato operato l’UOC di Ortopedia e Traumatologia del Policlinico Gemelli. L’intervento, praticato dall’esperto dottore Giulio Maccauro, è stato di riduzione e sintesi della frattura. Ma come sta ora Nicola Pietrangeli? A quanto pare l’intervento è riuscito perfettamente e le sue condizioni sono stabili.

Quando ritornerà in pubblico?

In molti potrebbero sentire l’assenza di Nicola Pietrangeli in pubblico nelle prossime settimane. L’ex campione è una leggenda e un punto di riferimento per il tennis italiano. Si potrebbe addirittura considerare una sorta di ambasciatore del tennis nostrano nel mondo. Ecco perché spesso viene invitato in trasmissioni televisive per parlare degli aspetti salienti di questo sport.

Ma quando potrebbe ritornare ora? Ebbene, Pietrangeli a quanto pare ha già iniziato il percorso riabilitativo. Ci vorranno delle settimane però, affinché il nativo di Tunisi si rimetta in sesto. In ogni caso, in questo periodo dovrà riposarsi e magari avrà del tempo per guardare i primi tornei della stagione ATP. Difatti, il calendario tennistico parte il 29, con i tornei di Brisbane e Hong Kong che vedranno impegnati alcuni dei migliori giocatori al mondo.