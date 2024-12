Assurdo Red Bull, il campione del mondo dice addio: è ufficiale

Il campione del mondo annuncia la rottura con la Red Bull: la separazione arriva dopo lunghi anni di successi

Fine di un’era. Il 2025 in casa Red Bull è all’insegna della rivoluzione. Oltre a Newey, il vero grande addio per la scuderia che porta il nome dell’azienda di bibite energetiche, ha salutato anche Sergio Perez.

Il messicano ha pagato gli scarsi risultati degli ultimi anni: mentre Max Verstappen dominava in giro per il mondo, il suo compagno di squadra arrancava nelle retrovie fino a far perdere il titolo costruttori a favore della McLaren capace di battere anche la Ferrari. Il prossimo anno al fianco dell’olandese ci sarà il giovane Lawson con cui Horner ha parlato chiaro: Verstappen è il pilota di punta, lui dovrà cercare di tenere il passo per quanto possibile.

Ma la galassia Red Bull non si espande soltanto in Formula 1. L’azienda, infatti, vanta partecipazioni anche in diverse squadre di calcio, con Lipsia e Salisburgo come fiori all’occhiello, ma ha partnership anche in MotoGP. Proprio una di queste si è chiusa dopo un percorso durato ben sedici anni.

Red Bull, Marquez saluta: cosa è successo

Un rapporto fatto di tante vittorie quello tra Marc Marquez e la Red Bull. Il pilota spagnolo rinuncia allo sponsor dopo il passaggio in Ducati, scuderia che vanta tra i suoi partner Monster Energy, rendendo impossibile continuare insieme.

Marquez è stato accompagnato dall’azienda di bibite energetice+he fin dal suo debutto in Moto3, seguendo poi il suo cammino fino alla MotoGP e agli otto titoli conquistati. Ora però la storia si chiude e Marquez dedica un messaggio social a chi lo ha sostenuto praticamente per tutta la carriera. “Dal 2008 al 2024, un viaggio incredibile pieno di sfide, vittorie e momenti indimenticabili – il messaggio pubblicato sui social –. Grazie Red Bull per essere stata sempre al mio fianco e per avermi regalato emozioni nell’arco della mia carriera. Spero che le nostre strade possano nuovamente incrociarsi”.

Potrebbe succedere magari in futuro, ma intanto Marquez come segnale di gratitudine alla Red Bull ha deciso di non farsi affiancare da nessun sponsor personale. Ora per l’otto volte campione del mondo c’è da vincere la sfida con il team Ducati ufficiale, al fianco di Pecco Bagnaia. L’obiettivo sarà vincere il mondiale, eguagliare Valentino Rossi a quota nove titoli e magari dedicare un pensiero anche a chi per sedici lunghi anni ha accompagnato la sua carriera. Una storia si chiude, per Marc Marquez è il momento di voltare pagina.