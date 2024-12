Inter, Pavard e Acerbi non partono per la Supercoppa

Ultimi giorni ed ore prima della partenza per l’Arabia Saudita per l’Inter in vista della Supercoppa. I nerazzurri tuttavia dovranno fare a meno di due giocatori molto importanti a Riad. Simone Inzaghi e la sua Inter dovranno fare a meno del duo difensivo Acerbi e Pavard. I centrali italiano e francese non hanno recuperato dai rispettivi problemi muscolari e dunque non partiranno per la squadra alla volta del Paese arabo.

A questo punto, Inzaghi dovrà puntare ancora sul trio difensivo visto ieri contro il Cagliari e nelle ultime settimane. Un trio composto da Bisseck, de Vrij e Bastoni che sta dando ampie garanzie dalla retroguardia dell’Inter. In particolare, Bisseck sta dimostrando di essere in grande crescita dopo le indecisioni della prima parte di questa stagione. Nessun dubbio, invece, sull’affidabilità di Bastoni e di un ritrovato de Vrij. L’olandese sembra aver ritrovato la forma dei giorni migliori e al centro della difesa sta sostituendo alla grande l’assente Acerbi.