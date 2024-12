Milan, Fonseca verso l’esonero: pronto Conceicao

L’avventura di Paulo Fonseca al Milan è giunta ormai agli sgoccioli. Dopo il pareggio dei rossoneri contro la Roma, il portoghese è pronto per essere esonerato. Al termine della gara la dirigenza ha avuto un confronto con Fonseca, dove tuttavia non è stato comunicato nulla di ufficiale a Fonseca.

Anche perché la dirigenza rossonera ha già in mano l’accordo per il suo sostituto. Da portoghese a portoghese. Da Paolo Fonseca a Sergio Conceicao. L’ex esterno di Parma, Lazio ed Inter ha lasciato in estate il Porto ed è pronto ad approdare al Milan. Accordo raggiunto nelle scorse ore: 6 mesi, fino a giugno 2025 con opzione di rinnovo a favore della società.

Il confronto di questa sera a San Siro fa seguito ad un altro acceso confronto. Dirigenza e tecnico già in mattinata avevano discusso in maniera accesa a Milanello.

A questo punto, mancano solamente gli annunci ufficiali dell’addio. E il conseguente annuncio dell’arrivo di Conceicao sulla panchina del Diavolo.