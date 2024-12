Torino, Vanoli: “Risposta caratteriale, ma i 2 gol presi mi fanno arrabbiare. Ricci? Prospetto importante”

Il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, ha parlato in conferenza stampa al termine del match pareggiato, con annessa rimonta, contro l’Udinese: “Sono soddisfatto della risposta caratteriale, non posso essere soddisfatto dei due gol presi su palla inattiva, abbiamo creato potenziali occasioni da gol non sfruttate. A volte è incredibile lo spazio che hai per tirare, cercavamo invece sempre l’ultimo passaggio. Sono arrabbiato, dobbiamo essere più scaltri, furbi, è una squadra fisicamente importante, poi ci vuole furbizia, ci vuole astuzia, furbizie. Ho visto per la prima volta uno spirito, i gol subiti sono capitati in momenti che potevano abbattere qualsiasi squadra. Chi è entrato ci ha dato qualcosa e siamo diventati più efficaci”.



Vanoli ribadisce il proprio orgoglio per essere tecnico del Torino: “Pensare che sono su questa panchina, di un club così importante è motivo di orgoglio. Ho provato a farlo capire ai miei giocatori, il bello del nostro lavoro è la passione, si può sbagliare, ci sono momenti difficili, dobbiamo essere noi a trascinare il pubblico. Io devo controllare quello che è il campo, è iniziato un buon progetto, indipendentemente da tutto voglio costruire qualcosa”.



Su Ricci: “Quando costruisci una squadra a volte pensi a delle cose, poi però devi adattarti alle caratteristiche dei tuoi giocatori. E’ un prospetto importante lo sappiamo, può crescere in tante cose, poteva fare più aperture sulle fasce oggi. Il futuro per lui però è importante e come tutti i giocatori deve migliorare”.

“L’aspetto tattico”- continua il tecnico – “è fine a se stesso se non hai coraggio. Nel mio lavoro mi sono guadagnato tutto, i ragazzi hanno saputo trasferire delle cose, cambiando sistema di gioco siamo stati più efficaci. Nel primo tempo ci sono state potenziali situazioni interessanti, ma devi farle diventare occasioni. Quante volte Gineitisi ha sbagliato l’ultimo passaggio, quante volte Ricci o altri potevano tirare. Poi sembra che non hai fatto nulla, ma c’erano diverse situazioni interessanti, ci stiamo lavorando e i ragazzi hanno dimostrato di voler cambiare le cose”.