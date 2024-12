ESCLUSIVA SI L’ex Porto, Nelson: “Conceicao il sergente per riportare ordine al Milan. Leao? Senza impegno, con lui rischia”

Sergio Conceicao è l’uomo individuato dal Milan per provare a risollevare le sorti della squadra rossonera dopo la cacciata a Paulo Fonseca: il suo lavoro al Porto negli scorsi anni ha convinto il Diavolo ed ora l’ex centrocampista di Parma, Lazio ed Inter tornerà in Italia, da avversario del figlio Francisco, in forza alla Juventus.

L’ex giocatore del Porto Fernando Nelson Alves è intervenuto a SPORTITALIA per parlare di lui e delle impressioni che ha lasciato nei suoi primi anni da tecnico ad alto livello in Portogallo.

Cosa ne pensa di Conceição come allenatore per rilanciare il Milan?

“Penso che sarà positivo per il club rossonero il suo arrivo. E’ merito di Sérgio se il Porto si è mantenuto in lotta per i titoli negli ultimi anni, anche se con gruppi squadra più deboli rispetto agli anni precedenti a quelli in cui ha allenato lui”.

Al Milan ci sono stati alcuni problemi che sembrano di natura disciplinare. Può essere lui il “sergente” giusto per riportare ordine in rossonero?

“Senza dubbio. Per lui l’esigenza di lotta, spirito di sacrificio, rigore e disciplina sono caratteristiche imprescindibile, che richiede agli atleti di mettere in pratica. È un allenatore molto esigente”.

Un giocatore come Leão, fortissimo ma spesso incostante, potrebbe finalmente trovare questa continuità con Conceição?

“Per me sarà il dubbio più grande. Riuscirà a conquistare Leao e riportarlo al suo livello? Non lo so. Di una cosa sono sicuro: se Leão non si impegna sia in attacco che in fase difensiva come vuole Sérgio, Leão perderà il suo posto in squadra”.

Pensa che sia un grande allenatore?

“Penso che sia un allenatore molto competitivo, non gli piace per niente perdere, davvero: si sente proprio male a livello personale quando non vince, non è di buon umore. E penso che potrebbe essere l’allenatore giusto per recuperare il Milan. Non in campionato perché penso che il Milan non possa ormai più vincere lo scudetto. Ma credo che riporterà al Milan la voglia di lottare e vincere”.