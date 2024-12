RETROSCENA SI Longari: “Skriniar si avvicina al Galatasaray”

“Contatti diretti del difensore con gli ex compagni Icardi e Torreira che lo hanno convinto della destinazione. Per lo slovacco è pronto un prestito dal PSG fino al termine della stagione. Il Galatasaray coprirà interamente l’ingaggio del difensore”, scrive Gianluigi Longari su X.

Da tempo fuori dai piani del club transalpino e di Luis Enrique, il difensore slovacco, dopo aver lasciato l’Inter a parametro zero, in Francia ha avuto sempre meno spazio soprattutto dall’arrivo dell’allenatore spagnolo e spesso e volentieri è finito relegato in panchina.

Nel mirino anche della Juventus, l’ex difensore della Sampdoria, potrebbe ripartire dalla Turchia raggiungendo i suoi vecchi compagni di squadra, con l’obiettivo di giocare con maggiore continuità e trovare maggiore spazio rispetto a quanto fatto in Ligue 1.

I prossimi giorni saranno decisivi per la chiusura dell’operazione con lo stesso Skriniar che spinge per il trasferimento al Galatasaray, con il club guidato da Okan Buruk, saldamente in testa alla classifica con 8 punti di vantaggio rispetto al Fenerbahce di José Mourinho dopo 16 giornate.