Bologna, stop imprevisto: un favore all’ex Motta e a Palladino

La 18^ giornata del campionato di Serie A si è chiusa ieri sera al Dall’Ara. L’ultima sfida, quella del monday night tra il Bologna di Vincenzo, padrone di casa, e gli ospiti dell’Hellas Verona di Paolo Zanetti ha dato un esito sorprendente. La squadra gialloblù ha vinto 2-3 fermando la corsa dei rossoblù che sembravano già destinati ad acchiappare Fiorentina e Juventus al 5° e 6° posto. Niente di più illusorio perché la formazione di Italiano è crollata sui suoi stessi errori. Un piccolo favore al suo ex tecnico Thiago Motta e la Juventus e alla formazione viola di Raffaele Palladino.

Incidente di percorso?

Al di là di qualche discussa e rivedibile decisione di campo da parte dell’arbitro Ayroldi, i rossoblù possono prendersela solo con loro stessi. La squadra è sembrata cascare di nuovo con gli errori di inizio stagione, regalando almeno due gol al Verona. E anche il terzo goal con ausilio della sfortunata deviazione di Castro si poteva evitare come ammesso da Italiano.

Nessun dramma comunque, il percorso del Bologna rimane positivo. La squadra al settimo posto è davanti al Milan che dovrà sfidare il prossimo febbraio. In quell’occasione il Bologna avrà addirittura la possibilità di staccare ulteriormente i rossoneri qualora le due squadre a fine gennaio dovessero trovarsi ancora molto vicine come sono oggi. Resta il grande lavoro di Vincenza italiano e della dirigenza rossoblu che nonostante la Champions League sono riusciti a confermare un andamento molto positivo della squadra. Ora il Bologna punta con convinzione alla possibilità di tornare nelle copie europee anche se queste non dovessero essere la Champions League conquistata nella passata stagione.