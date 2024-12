NBA, rissa durante Rockets-Heat: tanti gli espulsi, la partita entra nella storia!

Clamoroso quanto successo nel finale di partita tra Miami Heat e Houston Rockets. il match entra negativamente nella storia!

Al Toyota Center è andato in scena il match tra Houston Rockets e Miami Heat, conclusosi 100-104. Una partita fondamentale per chiudere l’anno in bellezza e per iniziare il 2025 con qualche motivazione in più. Quella tra Houston e Miami è stata una gara davvero emozionante con l’equilibrio che è prevalso fino alla fine, regalando spettacolo agli spettatori ed ai tifosi di tutto il mondo collegati da casa propria. Il protagonista annunciato di questa partita era sicuramente Tyler Herro. Il cestista sta vivendo un periodo da sogno e sta svolgendo sicuramente la sua stagione migliore in carriera.

Per questa ragione, erano evidenti tutti i presupposti per assistere ad una partita di basket dal fascino assoluto soprattutto perchè i Rockets, d’altro canto, erano scesi in campo con l’obiettivo di invertire un trend davvero negativo: 8 partite consecutive senza battere Miami Heat. Sarà stato anche questo, probabilmente, la causa per la quale è avvenuto un evento spiacevole: una rissa nel finale che ha stappato un record negativo nella storia dell’NBA.

Thompson contro Herro, tanti gli espulsi: la dinamica dell’accaduto

Nonostante lo sport debba emanare un chiaro messaggio di sacrificio, disciplina e rispetto purtroppo sono ancora frequenti alcuni spiacevoli avvenimenti da condannare assolutamente. Ciò che è successo nell’ultima partita di NBA è da punire con le giuste modalità e le istituzioni, in tal senso, in passato sono state, giustamente, davvero molto severe.

In questo caso, la rissa si è accesa a causa di un gesto di stizza da parte di Amen Thompson a 37″ circa dal finale di partita: il cestista dei Rockets si è innervosito quando Herro ha provato a sgusciargli via dalla marcatura sulla rimessa ed ha deciso di gettarlo sul parquet. Quest’ultimo, nonostante l’assenza di Jimmy Butler, è stato la colonna portante di Miami Heat grazie ai suoi 27 punti con 6 rimbalzi e 9 assist in 37 minuti.

Un episodio che ha fatto scatenare conseguentemente le proteste delle due panchine conducendo, perciò, l’arbitro ad espellere ben 6 tesserati. Inoltre pochi minuti prima era stato espulso per simulazione anche Fred VanVleet. Per questo motivo la partita è entrata di diritto nella storia: terza gara con più espulsi in NBA. Sull’accaduto, Herro ha commentato ironicamente: “Beh, se vedi qualcuno che continua a segnare e servire assist quando lo sta marcando, sarei andato fuori di testa anche io…”. Parole che lasciano percepire tutta la tensione di una partita che nonostante la spettacolarità, ha esternato atteggiamenti ed azioni che non hanno nulla a che vedere con la definizione di sport.