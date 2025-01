Due cestisti di nuovo insieme dopo 11 anni: ritorno di fiamma nel mondo del basket

I due colleghi cestisti riaccendono la fiamma dell’amore giovanile? Il video-messaggio di Valentina Vignali non lascia dubbi

Valentina Vignali, classe 1991, ha iniziato a muovere i suoi primi passi sui parquet di pallacanestro fin da quando era ancora bambina, entrando a far parte, all’età di 8 anni, della Happy Basket Rimini, società giovanile della sua città d’origine. Passa successivamente al Basket Cervia, con la cui maglia esordisce in Serie A2 durante la stagione 2007-08.

Dopo essersi laureata vice-campionessa della competizione under 19 femminile proprio con la squadra romagnola nel 2010, prosegue la propria carriera militando soprattutto in squadre impegnate tra la Serie C e la Serie B.

Parallelamente al percorso nella palla a spicchi, si affaccia al mondo dei concorsi di moda, giungendo fino alle fasi terminali nella sua prima esperienza di rilievo a Miss Muretto. La principale svolta nella carriera da modella di Valentina Vignali avviene nel 2009, anno in cui ottiene il diploma presso l’Elite Fashion Academy di Milano, che un anno più tardi le permetterà di partecipare e proseguire sino alla finale di Miss Italia.

Negli anni successivi diverrà il volto di numerose campagne pubblicitarie, tra le quali Telecom Italia, in compagnia della modella Bianca Balti, Kiko, Puma o Elisabetta Franchi. Nel corso del biennio 2013-2014 posa per i calendari di Playboy, prima, e GQ, poi.

Chi è il ‘nuovo’ partner della Vignali?

Fabio Stefanini, nato nel 1993 a Pesaro. Più giovane, dunque, di due anni rispetto alla collega ed ex fiamma Valentina, ed originario della cittadina marchigiana in cui, più di ogni altro, il mondo della palla a spicchi è una vera e propria religione. Stefanini, di ruolo ala o guardia, ha dalla sua una possenza fisica determinante, potendo contare sul metro e 98 di altezza; nella sua carriera pluridecennale ha trascorso la maggior percentuale delle stagioni tra la A2 e la B Nazionale.

La relazione tra i due cestisti ebbe inizio nel 2011, quando entrambi non erano nemmeno ventenni. Dopo la separazione, Fabio e Valentina hanno intrapreso percorsi professionali e di vita completamente diversi, che li avevano portati ad allontanarsi completamente, senza mai più neanche vedersi per oltre un decennio. La nativa di Rimini, in particolare, è stata impegnata dal 2013 al 2018 con Stefano Laudoni, anch’esso giocatore di basket. Per il quadriennio successivo, invece, ha intrattenuto una relazione sentimentale con il registra e fotografo Lorenzo Orlandi.

La scintilla torna ad ardere tredici anni dopo

E’ stata proprio l’influencer e modella a svelare ulteriori dettagli sulla propria situazione sentimentale, confermando, mediante un video messaggio diffuso sui canali social, di aver ricominciato a frequentarsi proprio con il suo ex fidanzato Stefanini. I due si sono conosciuti nel 2011, quando Valentina aveva soli 19 anni; si incrociarono in treno e fu un immediato colpo di fulmine, ma sul posto non vi furono significativi sviluppi. I cestisti cominciarono a conoscersi nei mesi a venire attraverso Facebook, mettendosi poi insieme. Con lo sportivo pesarese, racconta la Vignali, ebbe luogo la sua prima vacanza all’estero, oltre che una serie di ‘piccole pazzie‘ usuali degli innamoramenti giovanili.

Poi, le differenti scelte di carriera e ambizioni li costrinsero ad allontanarsi, senza mai più rivedersi dal 2013, per 11 anni. Fino alla scorsa estate, quando i due si ritrovarono ad un torneo di pallacanestro disputato a Rimini, dove proprio Stefanini era impegnato. Gli sguardi continui lanciati dal giocatore alla sua ex fiamma e la consapevolezza di lei di provare ancora emozioni forti li portarono ad un immediato riavvicinamento. ‘L’amore, l’affetto e la complicità erano rimasti invariati. Ci siamo ritrovati quando eravamo giusti l’uno per l’altra‘ ha concluso la Vignali.