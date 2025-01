Pedullà: “Palermo in crisi: De Sanctis e Dionisi a rischio, valutati nuovi profili”

Aria pesante a Palermo, dove i recenti risultati negativi hanno messo in discussione le figure chiave della dirigenza. Il direttore sportivo Morgan De Sanctis sembra ormai in bilico, con nomi come Marroccu e Osti già sul tavolo per un possibile cambio. Anche il tecnico Alessio Dionisi è sotto osservazione, sebbene per il momento non siano state prese decisioni definitive. Tuttavia, la mancanza di un’alternativa convincente complica ulteriormente la situazione, lasciando poco spazio alla fiducia. La società si trova così a un bivio cruciale, chiamata a scegliere tra continuità e un cambiamento drastico per salvare la stagione.

Il momento sarebbe quello propizio per cambiare. A livello dirigenziale perché da oggi è partita la finestra invernale di calciomercato. In panchina perché per i rosanero ci sarebbe tutto il tempo di sistemare la situazione. Infatti, la Serie B tornerà in campo solamente il prossimo 12 gennaio. Il Palermo sarà impegnato in casa contro il Modena. Una sfida che rischia di essere pericolosissima per le sorti della stagione del Palermo perché la zona playout dista solamente 4 punti e il Modena precede la squadra siciliana di un punto. Perdere significherebbe allontanarsi dai playoff e probabilmente essere ancora più vicino ai playout. Il rendimento recente con quattro ko nelle ultime cinque non aiuta l’ottimismo. E con 24 punti in 20 giornate per Alessio Dionisi la graticola è sempre più calda…