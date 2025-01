Tennis, Berrettini sospeso nel dubbio: ecco cosà succederà nel 2025

Matteo Berrettini pronto a confermarsi nuovamente su alti livelli: ecco cosa dovrà affrontare nel 2025.

Matteo Berrettini ha vissuto un altro anno ancora sospeso nel dubbio. Dopo aver ritrovato la giusta condizione fisica e mentale e dopo aver trionfato in più competizioni, Berrettini ha concluso male il suo 2024. Facendo un passo indietro però, è giusto mettere in evidenza tutti i sacrifici fatti dall’ultimo vincitore della Coppa Davis durante il corso dell’anno. Dopo 7 mesi senza giocare per via di vari infortuni ad addome, caviglie e legamenti, il tennista italiano si è ripresentato ad inizio stagione con una grande voglia di riscatto e si è riaffermato ad altissimi livelli.

Berrettini, infatti, dopo aver perso a Phoenix, è riuscito a mettere insieme una serie di vittorie molto importanti: ha trionfato a Marrakech, Gstaad e Kitzbuhel, raggiunto la finale a Stoccarda e vinto sei incontri su sei in Davis tra fase a gironi e Final 8. Un 2024 da incorniciare se non fosse per l’ultimo incontro, al Brisbane International che gli costerà molto caro in futuro.

Berrettini rischia al primo turno Sinner o Alcaraz: il motivo

Le aspettative su di lui per il Brisbane International in Australia erano molto alte ma qualcosa nel percorso è andato storto. La sconfitta contro Jordan Thompson all’esordio al Brisbane International nell’ATP250 non gli ha permesso di chiudere al meglio l’anno in un match contro un avversario non impossibile da battere. Una partita che ha visto Berrettini illudersi del passaggio del turno dopo aver vinto il primo set per poi cadere successivamente negli altri due: 3-6, 6-3, 6-4. Una sconfitta che brucia e che fa ripiombare i fantasmi su di lui.

Giovedì 9 gennaio ci saranno i sorteggi degli Australian Open 2025 e per via di questa eliminazione Berrettini sarà costretto ad affrontare un avversario di livello come Sinner ed Alcaraz. Un evento inaspettato alla viglia poichè negli ultimi tempi il tennista italiano aveva optato per un allenamento molto più schematico e mirato al potenziamento sia fisico che mentale. Ad Alicante, infatti, ha completato il lavoro pre-stagionale nell’Academy di Juan Carlos Ferrero, coach di Alcaraz, con il coach Alessandro Bega e il nuovo preparatore atletico Umberto Ferrara. Nell’ultimo periodo si era messo alla prova anche con Carlos Alcaraz al Club de Campo di Murcia. Il tennista italiano, inoltre, ha tenuto a ringraziarlo sui social: “Gracias Carlitos”.

Un vero peccato per Berrettini che sarà chiamato a sfoggiare una forma rilevante nel 2025 per provare immediatamente a rimettersi in gioco e provare ad imporsi agli Australian Open nonostante una preparazione non delle migliori. Di conseguenza, il nuovo anno indicherà il vero livello di Matteo Berrettini dopo la sfortuna degli ultimi anni.