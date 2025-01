Valentino Rossi-Marquez, nessuno se l’aspettava: MotoGp nella polemica

Tra Valentino Rossi e Marc Marquez la rivalità è nota, ma ora arrivano dichiarazioni che incendiano le polemiche in MotoGP

Anno di rivoluzione per la MotoGP che vedrà numerosi cambiamenti sulla griglia di partenza. Due i passaggi più importanti, destinati a segnare un solco rispetto all’anno scorso: Marc Marquez che passa dal team Gresini alla Ducati ufficiali e il campione del mondo Jorge Martin che saluta la Ducati Pramac per provare a domare l’Aprilia.

I riflettori di inizio stagione saranno puntati soprattutto su loro due con Marquez che andrà ad affiancare Bagnaia con un obiettivo ben preciso in mente: vincere il nono titolo mondiale e affiancare così Valentino Rossi come numero di campionati vinti. La rivalità tra i due è nota, nonostante i segnali di disgelo che ci sono stati negli ultimi anni, da quando il Dottore ha raddoppiato le ruote passato dalle moto alle macchine e dicendo addio al motomondiale.

Questo però non ha spento il confronto tra il pilota di Tavullia e quello di Cervera, due fuoriclasse delle due ruote che rappresentano un esempio per chi si avvicina a questo sport, ma anche per chi è già protagonista della MotoGp come lo stesso Jorge Martin.

Valentino Rossi come Marc Marquez: il parere di Martin

Proprio il campione del mondo, nel corso di un’intervista ad ‘As’, ha tirato in ballo i due rivali e ha fatto un paragone destinato ad incendiare la polemica ed animare la discussione.

Martin ha sottolineato come avrebbe voluto lottare in pista contro campioni del passato come Valentino Rossi e Stoner, così come contro Marquez come in realtà sta facendo da qualche anno. Nostalgia della MotoGp che guardava da bambino, ma anche consapevolezza che i rivali di oggi non sono da meno.

“Ora c’è Bagnaia, che ho dovuto battere, e Marquez. Ritengo che Marc sia il migliore della storia, insieme a Valentino Rossi. Bagnaia è entrato a far parte di quel gruppo – aggiunge Martin –. Con i risultati che sta ottenendo, per me ha già superato Stoner“. Martin si inserisce anche lui nel novero dei grandi, pur dicendo di voler mantenere i piedi ben piantati per terra: “Ho ancora molto da fare, ma mi considero al loro livello sportivo. In termini di guida – conclude – non ho nulla da invidiare ai piloti di un’altra epoca“.

Grande convinzione per il campione del mondo dunque e quel paragone tra Valentino Rossi e Marc Marquez destinato ad aprire il dibattito: sono stati davvero loro i migliori della storia del motociclismo? Martin ha la sua risposta.