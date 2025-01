Alonso e Verstappen a rischio: il regolamento parla chiaro

Il pilota spagnolo e quello olandese devono stare attenti: rischiano una squalifica se non corrono immediatamente ai ripari

Inizio in salita per Fernando Alonso e Max Verstappen. Due dei piloti più importanti sulla griglia devono stare attenti a non incorrere in ulteriori sanzioni, pensa una squalifica.

Rischiano un GP di stop i portabandiera di Aston Martin e Red Bull e dovranno ponderare con attenzione le proprie azioni all’inizio del nuovo anno per far sì che tutto fili liscio e senza complicazioni. Come detto il rischio è quello di una squalifica per Alonso e Versatappen: il problema è rappresentato dai penalty points, punti di penalità che i commissari attribuiscono ai piloti che non rispettano il regolamento.

Arrivati a 12 scatta la squalifica, come successo lo scorso anno a Magnussen: spagnolo e olandese sono entrambi già ad otto punti e partiranno con questo fardello sulla schiena anche nel nuovo anno. Il regolamento, infatti, prevede che i punti di penalità abbiano una durata di un anno solari, quindi dodici mesi. Questo significa che sia Alonso che Verstappen dovranno evitare di incorrere in altri quattro punti di penalizzazione fin quando qualcuno di quelli attualmente assegnati non venga ‘cancellato’ dal tempo.

Alonso e Verstappen a rischio squalifica

La buona notizia per Fernando Alonso è che quasi la metà dei punti di penalità che ha all’attivo sono arrivati nei primi due Gran Premi dell’anno: il 24 marzo, infatti, scadranno tre degli otto punti e quindi lo spagnolo potrà tirare un sospiro di sollievo.

Per l’alfiere dell’Aston Martin servirà fare attenzione a Melbourne e in Cina per poter essere un po’ più tranquillo. Dovrà, invece, fare molta più attenzione il campione del mondo in carica Verstappen: i primi punti da scartare, infatti, scadranno soltanto il 30 giugno quando se ne sarà andata già quasi metà stagione (11 GP).

Situazione da monitorare dunque per i due piloti in vetta in questa poco invidiabile classifica: basti pensare che dietro a Verstappen e Alonso c’è Hulkenberg che ha solo quattro penalty point. Chissà se è proprio per questo che olandese e spagnolo lo scorso anno hanno più volte polemizzato con i commissari di gara e con i loro giudizi non sempre uniformi.

Inoltre il quattro volte campione del mondo proprio dopo aver preso due punti di penalità ad Abu Dhabi ha ironizzato sulla possibilità di essere squalificato, affermando di poter prendere l’eventuale stop come una sorta di congedo parentale considerato che la compagna è in dolce attesa.