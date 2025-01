Brisbane International, torneo terribile per gli italiani: il dato è sconfortante

Arnaldi e Berrettini out, inizio anno difficile per gli azzurri dopo la doppia sconfitta al Brisbane International.

Il 2025 di Matteo Arnaldi e di Matteo Berrettini non è di certo iniziato al meglio. I due tennisti italiani hanno partecipato al Brisbane International senza, però, riuscire ad imporsi seriamente sul torneo. Due eliminazioni che lasciano tanta delusione e che incrementano soltanto dubbi sugli Australian Open. Berrettini, inoltre, è uscito addirittura al primo turno, dopo esser passato in vantaggio per poi subìre una rimonta quasi inaspettata da Jordan Thompson. Se da una parte Berrettini ha chiuso il 2024 nel peggiore dei modi nonostante sia stato l’anno della sua rinascita, Arnaldi ha iniziato male il 2025.

Arnaldi esce agli ottavi di finale: niente Djokovic

Contro l’americano Reilly Opelka, dopo un’ora e 59 minuti di partita, Matteo Arnaldi ha dovuto alzare bandiera bianca. Il tennista italiano non è riuscito a strappare il pass per rimanere tra i primi 8 e si arreso contro un avversario valido, soltanto agli ottavi. Nonostante abbia condotto l’avvio del match, Arnaldi non ha saputo gestire il vantaggio e non è riuscito a placare il talento di Opelka. Per quest’ultimo, infatti, il 2025 si appresta ad essere l’anno del rilancio dopo diversi e seri problemi fisici che non gli hanno permesso di brillare nella scorsa stagione.

Torneo complicato per i due italiani in gara che avevano ritrovato nel Brisbane International i presupposti adatti per la preparazione necessaria e più adatta in vista degli Australian Open. Per Arnaldi, invece, c’è anche il rimpianto per non aver colto la possibilità di scontrarsi ai quarti di finale contro Novak Djokovic. Il serbo ha superato agevolmente il veterano Gael Monfils ed affronterà, dunque, Opelka.

Il primo slam della stagione inizierà il 12 gennaio ed Arnaldi e Berrettini sono chiamati a dare immediatamente una svolta per lasciarsi alle spalle la doppia eliminazione del Brisbane International e provare a compiere vere imprese agli Australian Open. Per Berrettini è la presenza numero 7 in carriera. Il risultato migliore risale al 2022, quando, battuto da Nadal, vincitore poi del torneo, si è fermato in semifinale.

Per Arnaldi, numero 37, invece è ancora uno storico tutto da costruire che si augura possa riuscire a comporlo già in quest’occasione. Il tennista ligure, infatti, ha debuttato lo scorso anno in main draw raggiungendo il secondo turno. Le aspettative su di lui sono alte e quale opportunità migliore per dimostrare tutto il proprio valore dopo un’eliminazione amara comunque seconda alla vittoria soddisfacente contro Popyrin.