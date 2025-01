F1-Cadillac shock, out Ricciardo, in Vettel? Quello che sta succedendo è assurdo

Si parla di grandi cambiamenti in F1 in vista dei nuovi team per il 2026: qual è la situazione legata ai piloti

La Formula 1 è un mondo che cambia continuamente. Il Circus si evolve per offrire sempre un grande spettacolo a tutti gli spettatori che sono appassionati di motori potenti.

Questa volta, in tanti aspettano i cambiamenti relativi al 2026. Infatti, dovrebbe entrare come team in gara anche Cadillac che può contare sullo scheletro dell’azienda Andretti, un punto di riferimento per le corse a livello globale.

Si aspettano le decisioni del team Cadillac specialmente per quanto riguarda la line-up del 2026. Uno dei nomi papabili era quello di Daniel Ricciardo ma le cose sembrerebbero essere cambiate all’ultimo minuto.

Quali sono le novità e qual è il futuro per Daniel Ricciardo? Ecco tutto quello che c’è da sapere a questo proposito.

F1, Cadillac e la scelta dei piloti per il 2026

In tanti volevano che Daniel Ricciardo ritornasse in F1 nel 2026 con il team Cadillac. D’altronde il pilota è molto amato per le sue prestazioni in pista ma non solo. Ricciardo è stato anche uno dei protagonisti della serie “Drive to Survive” e ha acquistato una grande popolarità negli Stati Uniti d’America. Per questa ragione, era uno dei papabili per diventare il pilota di riferimento del nuovo team americano Cadillac Andretti.

Tuttavia, a quanto pare le cose non andranno in questo verso. I fan dovrebbero perdere le speranze di vedere un pilota esperto come Ricciardo al comando del team Cadillac in pista per la prima stagione della squadra americana. Perché quest’operazione non si concretizzerà? Sembra proprio che Ricciardo abbia deciso di chiudere definitivamente con il mondo delle corse e della Formula 1. Insomma, Ricciardo si è ritirato e neanche una nuova sfida a bordo di Cadillac sembra essere riuscito a convincerlo di provare per un solo altro anno.

Chi potrà prendere il posto dell’australiano?

A questo punto, sono in tanti a chiedersi chi potrà essere il pilota di punta per un team nuovo come quello Cadillac Andretti. In molti stanno facendo diverse ipotesi mentre giornalisti e insider cercano di informarsi attraverso delle indiscrezioni provenienti da varie fonti all’interno del Circus.

A quanto pare, l’indiziato numero uno per riuscire a prendere il posto di prima pilota del team è Sebastian Vettel. L’ex campione del mondo potrebbe essere il personaggio giusto per lanciare nel mondo frenetico della Formula 1 il nuovo team. Bisognerà vedere se Vettel sarà la scelta definitiva o se qualche altro nome spunterà fuori.