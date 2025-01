Le designazioni della 19a giornata di A: Roma-Lazio a Guida

Tramite un comunicato ufficiali, la CAN AIA ha reso note le designazioni di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 19esima giornata del Campionato di Serie A, in programma domani 4 e domenica 5 gennaio. (Leggi qui l’ESCLUSIVA SI a Gavillucci). Affidata a Marco Guida la sfida più delicata dell’ultimo turno del girone d’andata, il derby della Capitale tra Roma e Lazio.

Designazioni arbitrali, l’elenco completo

Venezia-Empoli Sabato 04/01 H.15.00

Sacchi

Rossi L. – Ricci A.

Iv: Perenzoni

Var: Serra

Avar: Mazzoleni

Fiorentina-Napoli Sabato 04/01 H.18.00

Manganiello

Giallatini – Colarossi

Iv: Rapuano

Var: Di Paolo

Avar: Maggioni

Hellas Verona-Udinese Sabato 04/01 H.20.45

Dionisi

Imperiale – Cipressa

Iv: Tremolada

Var: Massa

Avar: Camplone