Supercoppa Italiana, Juventus-Milan: le formazioni ufficiali, cambio last-minute. Gioca Yildiz

Thiago Motta, allenatore della Juventus, non si nasconde, e lancia la sfida al Milan dopo lo 0-0 in campionato. I bianconeri vogliono partire al meglio nel 2025 e raggiungere l’Inter in finale di Supercoppa Italiana. Qualche cambio rispetto all’11 visto in campo contro la Fiorentina con Coincecao che sarà in panchina. Piccolo problema durante il riscaldamento per il figlio d’arte, al suo posto Yildiz.

Sergio Conceicao, nuovo allenatore del Milan, invece, sogna in grande, e cerca la prima vittoria da tecnico rossonero. Il Diavolo, nonostante alcune assenze importanti, metterà in campo il miglior undici possibile per una squadra che non avrà a disposizione Rafael Leao.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI JUVENTUS E MILAN

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Thuram, Locatelli; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Vlahovic.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Thiaw, Tomori, Theo; Bennacer, Fofana; Pulisic, Reijnders, A. Jimenez, Morata.