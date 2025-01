Napoli show al Franchi: Fiorentina battuta 3-0

Vittoria pesantissima in ottica classifica per il Napoli: la formazione di Antonio Conte passa 3-0 sul campo della Fiorentina grazie alle reti di David Neres, Romelu Lukaku e Scott McTominay.

Fiorentina-Napoli, le scelte di Palladino e Conte

Raffaele Palladino sorprende: difesa a tre, davanti a de Gea ci sono Moreno, Comuzzo e Ranieri. Dodò e Parisi sugli esterni, Mandragora e Adli in mezzo con Beltran e Sottil alle spalle di Kean. Conte rispetta le attese della vigilia: 4-3-3 con Meret tra i pali, difesa a quattro formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera. A centrocampo Anguissa, Lobotka e McTominay, mentre in avanti ci sono Spinazzola e Neres ai lati di Lukaku.

La cronaca, il primo tempo

La Viola parte forte e prova subito a buttarsi in avanti: il primo squillo è di Sottil che all’8′ prova il diagonale che però è troppo stretto e si perde sul fondo. Il Napoli risponde al quarto d’ora: combinazione tra Lukaku e Olivera, l’esterno va al tiro e batte de Gea ma il gol viene annullato per un doppio fuorigioco. I partenopei crescono: Rrahmani prima e Neres poi provano a impensierire de Gea, manca ancora la concretezza.

Il gol è però nell’aria e arriva al 29′: Lukaku serve uno scatenato Neres, che conclude la sua azione solitaria con un destro che batte de Gea. Sei minuti più tardi è la Fiorentina che si vede annullare una rete: Kean batte Meret ma il VAR intravede un tocco di braccio del classe 2000. L’ultima occasione del primo tempo è per la Viola, Dodò se inserisce in area ma non riesce a mantenere bassa la palla.

Fiorentina-Napoli, il secondo tempo

La ripresa si apre con il Napoli subito in avanti, e dopo pochi minuti ecco il raddoppio: Moreno atterra Anguissa in area, sul dischetto va Lukaku che spiazza de Gea per il 2-0 azzurro. I padroni di casa provano a reagire al 61′: due volte Beltran e Mandragora non riescono a superare un grande Meret. Due minuti più tardi, dall’altra parte, ci prova ancora Neres: il suo diagonale termina sull’esterno della rete. La formazione di Conte resta in avanti e al 68′ cala il tris: Comuzzo prova a spazzare la palla in area ma serve in maniera maldestra McTominay, per lo scozzese è tutto facile e de Gea viene nuovamente battuto. La Fiorentina prova una timida reazione ma ormai è troppo tardi: un ottimo Napoli travolge 3-0 la formazione toscana e sale a 44 punti in classifica. La Viola resta a 32.