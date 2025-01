Roma, i convocati di Ranieri per il derby contro la Lazio

Tramite un post su X la Roma ha ufficializzato la lista dei convocati per il match contro la Lazio. Di seguito l’elenco completo.

Roma, i convocati di Ranieri

PORTIERI: Marin, De Marzi, Svilar.

DIFENSORI: Abdulhamid, Angelino, Dahl, Hermoso, Hummels, Mancini, Ndicka, Sangaré.

CENTROCAMPISTA: Baldanzi, Le Fée, Koné, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Zalewski.

ATTACCANTI: Dovbyk, Dybala, El Shaarawy, Saelemaekers, Shomurodov, Soulé.

Un estratto delle dichiarazioni di Ranieri

Cosa rappresenta per lei il derby?

“Rappresenta la stracittadina, tutto ciò che può pensare un tifoso, di qualunque squadra esso sia. E’ una partita che senti di più. In questo momento la classifica parla chiaro, loro stanno vivendo un momento eccezionale, hanno fatto un girone stratosferico, giocano con grande velocità e pochi tocchi. Parliamo di una squadra temibilissima. Ma il derby fa sempre storia a sé”.

Per tanti potrebbe trattarsi del primo derby. Potrebbe essere un vantaggio?

“Il vantaggio è mettere giocatori che stiano bene fisicamente, che facciano reparto e squadra. Debuttanti o non debuttanti non conta, l’importante è che stiano bene fisicamente e mentalmente”.

Perché in questo momento non fa giocare Pellegrini?

“E’ solo una considerazione psicologica. Tecnicamente io lo considero uno dei migliori centrocampisti in Europa, sono pochi i centrocampisti che fanno gol e chi ce li ha dovrebbe tenerseli stretti. Ma ora lui soffre questo fatto dei tifosi e io devo tener presente se un calciatore se ne fa carico o gli scivolano via, si carica tutti i problemi e questo è il suo peccato. Dovrebbe giocare invece con naturalezza, com’era abituato a fare: solo così può ritornare il giocatore che è, libero da ogni peso. Ma ora si porta dietro dei macigni. Avete visto che non ho avuto alcun problema a metterlo a San Siro e stava per fare gol. Ha la capacità di arrivare a far gol nel momento giusto”.