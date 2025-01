Roma-Lazio, 90′ di show: le possibili scelte di Ranieri e Baroni

Il girone d’andata del campionato di Serie A si chiuderà con una sfida che potrebbe cambiare il destino di una delle due romane: domani, alle 20.45, Roma e Lazio si sfideranno in un derby della Capitale che promette scintille. Per la prima volta dopo anni c’è un distacco considerevole tra le due squadre, con i biancocelesti che stanno sorprendendo – nonostante qualche inciampo – e con i giallorossi che stanno continuando un percorso anonimo e altalenante. Domani, però, sarà una sfida a parte, come giustamente hanno sottolineato Claudio Ranieri e Marco Baroni nelle rispettive conferenze stampa.

Le possibili scelte

Entrambi hanno fatto intendere come serviranno le migliori versioni delle due squadre per vincere, e per questo motivo ci sono ancora ballottaggi in corso. Ranieri dovrebbe optare per un 3-5-2 con Svilar tra i pali, terzetto arretrato formato da Mancini, Hummels e Ndicka. Sugli esterni Saelemaekers e Angelino, in mezzo Kone, Paredes e Pisilli. Il tandem d’attacco è certo, ci saranno Dybala e Dovbyk.

Dall’altra parte, 4-3-3 per Baroni con Provedel in porta, Marusic, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares in difesa. Rovella comanderà in mezzo al campo, ai suoi lati Guendouzi e Dele-Bashiru, in avanti Isaksen e Zaccagni affiancheranno Castellanos. Una partita da non sbagliare, 90′ di fuoco per dare un nuovo senso alla seconda parte di campionato.

Roma-Lazio, le probabili formazioni

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Kone, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Isaksen, Castellanos, Zaccagni.