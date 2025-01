Roma-Lazio, cambia l’arbitro: Pairetto sostituirà Guida

Cambia l’arbitro di Roma-Lazio: come comunicato ufficialmente dall’AIA tramite una nota sul proprio sito, Luca Pairetto sostituirà l’infortunato Marco Guida.

Derby della Capitale, cambia l’arbitro: la nota dell’AIA

Si comunica che l’arbitro Marco Guida designato per la gara Roma – Lazio, valida per 19ª giornata del Campionato di Serie A 2024/25, sarà sostituito dal collega Luca Pairetto.

ROMA – LAZIO Domenica 05/01 h. 20.45

PAIRETTO (foto)

ALASSIO – ROSSI C.

IV: CHIFFI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PEZZUTO

Tramite un comunicato ufficiali, la CAN AIA ha reso note le designazioni di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 19esima giornata del Campionato di Serie A, in programma domani 4 e domenica 5 gennaio.

