Colpaccio Ferrari in vista del Mondiale: lavorerà con Hamilton

La Ferrari punta in alto per quanto riguarda il prossimo Mondiale: ecco il nuovo colpo in rossa dopo l’arrivo di Hamilton

L’arrivo del 2025 ha portato ai tifosi della Ferrari un regalo di Natale posticipato ovvero Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo ha cambiato la terza scuderia della propria carriera dopo le esperienze in McLaren e sopratutto Mercedes.

Lewis non ha mai nascosto il suo sogno di sedersi sulla monoposto rossa e dopo anni è finalmente riuscito. Ora sarà davvero difficile mantenere le aspettative perché molti si aspettano l’ottava meraviglia del britannico, un titolo in Ferrari che farebbe la storia.

Infatti Hamilton condivide con Schumacher il record di Mondiali vinti vale a dire sette. Inutile dire che superare Schumi in Ferrari sarebbe doppiamente storico e ridurrebbe i discorsi circa la nomea del miglior pilota di tutti i tempi e della storia della Formula Uno.

Naturalmente da qui a vincere ce ne passano di Gran Premi: la Ferrari si prepara ad un ruolo di protagonista, ma la Red Bull di Verstappen e e una McLaren con la coppia Piastri-Norris che potrebbe interrompere la striscia positiva di quattro mondiali di fila dell’olandese.

Ferrari, non solo Hamilton: le ultime

La Ferrari, dopo aver blindato Leclerc e sostituito Sainz con Hamilton, ha piazzato un altro colpo. Stavolta si tratta di un acquisto nello staff come riporta La Gazzetta dello Sport: a lavorare fianco a fianco con Sir Lewis sarà Riccardo Adami che subentrerà a Bonnington.

Adami ha collaborato con Sainz e Vettel in passato dunque ha una grande esperienza dal punto di vista del mondo Ferrari e di top piloti. Hamilton è soddisfatto del cambio con Bonnington, ma questo porterà il britannico ad adattarsi al mondo del Cavallino Rampante direttamente con un profilo di alto livello italiano.

Insomma, la Ferrari vuole in qualche modo che Hamilton sia a stretto contatto con il meglio che possa offrire il mercato e al tempo stesso entri il prima possibile nell’ottica Ferrari. Certo, Hamilton sa bene come vincere, ma la Ferrari è un mondo a parte rispetto a tutte le altre scuderie.