ESCLUSIVA SI Pedullà: “Juve su Kolo Muani da quasi 20 giorni. Occhio a Zirkzee e… Vlahovic”

Milik ne avrà ancora per un po’ con l’infortunio che lo sta tenendo fuori dai campi da inizio stagione: una situazione, quella legata al centravanti polacco, che non può far dormire sonni tranquilli a Thiago Motta. La Juventus è chiamata ora a reagire sul mercato a questa notizia, se già si pensava che servisse un rinforzo in avanti da affiancare (o chissà, per sostituire?) a Vlahovic.

Questo quanto riporta Alfredo Pedullà dal proprio profilo X: “La Juventus segue Kolo Muani da quasi 20 giorni. Servono incastri giusti, ma dopo la ricaduta di Milik un attaccante (se non due, tenendo sempre d’occhio Zirkzee e tenendo d’occhio l’instabilità di Vlahovic ) serve come il pane. Chi dice che la Juventus continua a seguire Kolo Muani e non ne ha mai parlato, ha fatto bene a prenderne atto”.