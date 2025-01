Federica Pellegrini rompe il silenzio sulla sua relazione tossica: fan sconvolti

La leggendaria nuotatrice italiana è tornata a parlare della complessa e tormentata storia intrattenuta con il suo collega. Ecco cosa ha detto

Federica Pellegrini, classe 1988, è considerata la più grande nuotatrice nostrana nella storia dello sport. Nel corso della sua lunga carriera ha preso parte a cinque differenti rassegne olimpiche, tra il 2004 e il 2021. Proprio nel suo esordio olimpico ad Atene, la allora sedicenne Pellegrini riuscì a conquistare la medaglia d’argento. Nella successiva esperienza nei Giochi di Pechino, datata 2008, si fregiò, invece, dell’oro, istituendo il tempo record di 1’54″82 sui 200 metri.

Durante le sue nove partecipazioni ai campionati mondiali è stata capace di conquistare dieci medaglie, delle quali sei d’oro, sia sui 200 che sui 400 metri. È stata nominata nuotatrice dell’anno 2009 per la rivista Swimming World Magazine e nuotatrice europea dell’anno dalla stessa rivista per il triennio 2009-2011.

Tra il 2007 e il 2009, la Pellegrini realizzò undici primati mondiali in gare individuali dello stile libero. Il primo della lunga serie fu raggiunto nel marzo 2007, quando l’atleta, allora diciottenne, strappò il record siglato cinque anni prima dalla tedesca von Amsick, idolo sportivo della stessa nuotatrice veneta, con il tempo di 1’56’’47.

Nel 2009, nei mondiali disputati in casa, a Roma, migliorò il primato della britannica Joanne Jackson percorrendo i 400 metri in 3’59’’15; fu la prima volta nella storia in cui una nuotatrice riuscì a coprire tale distanza in un tempo inferiore ai 4 minuti. Proprio questo record mondiale, è rimasto imbattuto fino al 2023, divenendo il più longevo della storia del nuoto femminile. Le sue numerose partecipazioni in pubblicità, campagne e iniziative benefiche, hanno contribuito a renderla uno dei principali volti dell’Italia negli ultimi vent’anni, e non solo dello sport.

La relazione con Filippo Magnini

Filippo Magnini è considerato tra i migliori stileliberisti nostrani di sempre. 4 volte campione del mondo e conquistatore di 17 medaglie d’oro europee, ha rappresentato il nuoto italiano in quattro edizioni consecutive dei Giochi Olimpici. Il suo più importante risultato nella competizione, è stata la medaglia di bronzo ottenuta ad Atene nel 2004. E’ stato riconosciuto del LEN Award nell’anno 2007, gratificazione destinata agli atleti che si sono meglio distinti nell’ambito degli sport acquatici, ed è stato decorato Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana nel 2004.

È stato sentimentalmente legato proprio alla collega Federica Pellegrini, di 6 anni più giovane, tra il 2011 e il 2017, convivendo nella città di Verona. Dall’amore scoccato ai campionati mondiali di Shangai ai numerosi momenti di crisi, le sfuriate e le voci di tradimenti, fino alla pausa, poi divenuta definitiva.

Le confessioni shock della Pellegrini

La nuotatrice veneziana ha spezzato il silenzio, a sette anni dalla chiusura del burrascoso rapporto. Nel corso di un’intervista concessa ai taccuini de La Stampa, la Pellegrini ha svelato che i due, durante gli anni trascorsi fianco a fianco, si sono letteralmente massacrati e che apparisse evidente come non fossero destinati ad essere importanti l’uno per l’altra. Le storie sentimentali della trentaseienne, come annunciato da lei stessa, non sono mai state violente, ma sono sopraggiunti altri crucci come tradimenti o tira e molla, che hanno condizionato la vita della nativa di Mirano, trascinandola nel tritacarne del mondo gossip.

La confessione della ‘Divina‘ stona e non poco, con quanto affermato in tempi non sospetti dall’altro capo coinvolto in questa storia. Il nuotatore pesarese aveva ricordato la storia d’amore fra i due come un periodo importante, durato molto, ma che viene ancora sentito con piacere, affermando di esser stato lasciato dalla collega in quanto lei ‘non sentiva più l’amore’, rimanendo profondamente scottato dal termine della loro relazione.