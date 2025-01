Milan, Reijnders: “Una bella opportunità per cambiare le cose”

Hai ritrovato Pioli, ti ha fatto piacere rivederlo con molti più gol all’attivo?

“È stato bello, abbiamo scherzato insieme. Avete visto cosa mi ha detto, per me è stata una buona stagione anche se ho avuto meno occasioni di andare in porta. Quest’anno invece gioco più avanti”.

Sarebbe il tuo primo trofeo al Milan.

“Sarebbe bello e devo giocare come se fosse la mia ultima partita. Non capita spesso di poter vincere un trofeo, poi dovremo pensare al campionato e alla Champions League, è una buona possibilità per invertire la rotta”.

Abbiamo visto il discorso di Bennacer. È lo spirito che vi è mancato a inizio stagione?

“Lo spirito c’è sempre stato. Dobbiamo guadagnare sempre più fiducia e battere la Juventus ci ha dato una bella spinta in tal senso. Dobbiamo sentirci come una famiglia e quello è stato un bel segnale”.