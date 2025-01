Milan, Conceicao dà carica: contro l’Inter per svoltare la stagione

Una finale inaspettata, soprattutto per come si era messa la partita: domani sera il Milan si giocherà il primo trofeo di questa stagione, la Supercoppa italiana. In finale, alle ore 20 italiane, l’avversaria sarà l’Inter, in un derby che promette scintille. Gli ultimi giorni della formazione rossonera sono stati degni di un grande film thriller: prima l’esonero di Paulo Fonseca, poi l’arrivo di Sergio Conceicao che in pochissime ore ha dovuto preparare una sfida delicata. Sfida, quella contro la Juventus, che è stata interpretata ed è stata risolta secondo quella che è la filosofia dell’ex tecnico del Porto: bisogna vincere, segnare ed evitare di subire gol.

Milan, una nuova versione: sacrificio e adrenalina

Nonostante la poca qualità del gioco e alcune sbavature in fase difensiva, il primo Milan di Sergio Conceicao ha sicuramente dimostrato un nuovo spirito di iniziativa e sacrificio che, unito a una dose di adrenalina, è riuscito a fare ciò che dopo il primo tempo sembrava davvero complicato: ribaltare la Juventus e approdare in finale, per giocarsi un trofeo che, a questo punto, potrebbe cambiare l’intera stagione del Diavolo.

Domani si può svoltare una stagione

Un Diavolo che deve nuovamente comportarsi da tale: Conceicao sta già portando un nuovo entusiasmo, una nuova carica. Contro l’Inter, domani, non ci sarà nulla da perdere. Un solo obiettivo: vincere, portare a casa il trofeo e cambiare il volto a una stagione, fino a ora, disastrosa.