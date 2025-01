Milan, Ibrahimovic: “La squadra ha reagito bene a Conceicao. Mercato? Qualcosa succederà”

Il dirigente del Milan, Zlatan Ibrahimovic, ha parlato ad Italia 1 nel corso del prepartita della finale di Supercoppa contro l’Inter: “La squadra sta reagendo bene, c’è armonia, stanno facendo un bel lavoro, il mister è carico e già qualcosa è successa, la squadra sta accettando la situazione molto bene”.

Fra lui e Conceicao ora ci sono due “sergenti” al Milan: “Un bell’equilibrio, faccio un passo indietro, ora io faccio più abbracci e lui bastone. Se non basta lui arrivo io. I giocatori hanno esperienza per questi derby. Il derby è sempre speciale, è più di una partita. La si prepara con la concentrazione, voglia di vincere. Siamo preparati”.

Poi spazio al mercato: “La eventuale vittoria in Supercoppa non influirà tanto, ma qualcosa succederà. In quale ruolo? Parliamo con il nuovo allenatore, ora è troppo concentrato sulla finale, ancora non abbiamo parlato di questa situazione. Ma noi come club abbiamo sempre una strategia”.

Infine sulla panchina per Leao, Ibra gli regala un consiglio ricordando quando giocava a calcio ed era a lui a dover cercare di incidere pur partendo dalle retrovie: “Quando entri in campo non senti più nulla, ti senti al 200% con l’adrenalina. Il dolore non si sente. Leao come tutti quelli della panchina sentiranno questo”.