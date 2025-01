Supercoppa, le formazioni ufficiali della finale tra Inter e Milan

Tutto è pronto per il derby Inter-Milan, che andrà in scena tra un’ora al King Saud University Stadium di Riad. Non si tratta solo della vittoria del trofeo, ma come sempre della rivalità cittadina e della supremazia che di volta in volta viene rimessa in discussione. Si tratta anche della sfida tra due compagni di squadra, la prima come tecnici di Inter e Milan, tra Simone Inzaghi e Sergio Conceicao. I due hanno già incrociato le armi in Champions League, quando il portoghese sedeva sulla panchina del Porto. È il derby della Madonnina, ma in un contesto diverso, lontano da Milano: la rivalità resta però la stessa, vibrante e incandescente, pronta a esplodere sul prato verde di Riad.

Le formazioni ufficiali della finale di Supercoppa

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro. All. Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Hernandez; Musah, Fofana; Jimenez, Reijnders, Pulisic; Morata. All. Conceiçao.