Vincere o ritirarsi? Non ci sono mezzi termini: il 2025 potrebbe essere decisivo per questa stella del tennis

Per Novak Djokovic il 2025 potrebbe essere l’ultimo anno per puntare a grandi tornei: ecco come si è preparato

Alcuni personaggi hanno scritto la storia della loro disciplina sportiva ma non si arrendono mai. Sono sempre pronti per riuscire a conquistare nuovi risultati fino al giorno del loro ritiro.

Nel tennis ciò è praticamente evidente. Ci sono campioni come Rafa Nadal e Roger Federer che hanno vinto fino alla fine, partecipando a tornei in tutto il mondo ed essendo sempre competitivi.

Nell’olimpo del tennis rientra sicuramente anche Novak Djokovic. Il serbo è ancora in attività anche se il 2024 è stata una brutta stagione per lui. “Nole” comunque, non vuole arrendersi ma vuole ripartire alla grande quest’anno.

Quali sono gli obiettivi per il 2025 di Djokovic? E quali risultati potranno aspettarsi i suoi tifosi? Ecco tutto quello che c’è da sapere a questo proposito.

Novak Djokovic, il lavoro nel 2025

Secondo alcuni, per Djokovic è arrivato il momento del ritiro. Il serbo tuttavia, ha ben altre idee e nel 2025 proverà a vincere di nuovo. Anzi, l’obiettivo principale sembra essere quello di trionfare in un torneo del Grande Slam e ottenere il 25esimo titolo prestigioso. Novak diventerebbe l’unico tennista maschile nella storia ad aver vinto 25 Grande Slam. Per questa ragione, Djokovic ha deciso di puntare su un alleato di lusso: l’amico ed ex collega Andy Murray. Lo scozzese sarà il suo coach per il 2025 e lo seguirà in diversi tornei.

Inoltre, poco tempo fa il serbo aveva affermato: “Durante l’off season lavorerò duro. Avevo solo bisogno di ricaricarmi e rinfrescarmi un po’ dopo un anno estenuante”. Insomma, Djokovic sembra fare sul serio e con l’apporto di un maestro della tattica come Andy Murray sicuramente ci saranno dei miglioramenti a livello mentale e di gioco.

È arrivata la prima sconfitta dell’anno

Nonostante l’impegno, Novak Djokovic ha dovuto subire la prima sconfitta dell’anno. Il serbo ha partecipato al torneo ATP di Brisbane, un 250, per poter mettere delle gambe dei match e prepararsi al meglio per l’Australian Open, il primo Grande Slam della stagione. Tuttavia, Djokovic ha perso ai quarti di finale.

L’ex numero uno al mondo si è dovuto arrendere in due set all’americano Reilly Opelka. Si tratta di uno stop inaspettato, visto che Opelka rientrava da un lungo infortunio. Comunque, Djokovic lavorerà nei prossimi giorni migliorando alcuni dettagli della sua preparazione fisica, così da tentare l’assalto al titolo di Melbourne contro Jannik Sinner.