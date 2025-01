Addio Ferrari, questo pilota saluta la squadra e si concentra su una nuova priorità

Carlos Sainz non sarà più un pilota Ferrari. Prima di pensare al futuro in F1 è tempo di consolarsi con la sua fiamma

Carlos Sainz Jr, originario della capitale spagnola Madrid è figlio dell’ex pilota di rally Carlos Sainz. Il suo debutto su una pista è arrivato al volante dei go-kart all’età di 11 anni; nel 2009 ha raggiunto il più prestigioso risultato della sua breve carriera nello sport, con la conquista della Monaco Kart Cup nel 2009.

Dopo tre anni trascorsi tra le categorie inferiori del Motorsport, nel 2013 arriva la grande occasione F1. Nel corso della stagione, infatti, Sainz debutta nella più importante categoria durante i test per il Gran Premio di Silverstone, a bordo sia della Red Bull, sia della Toro Rosso. Nel 2015 viene promosso a pilota titolare, in coppia con Max Verstappen, proprio della scuderia di Faenza.

Nel 2017 passa alla Renault, dove resta anche per la stagione successiva, prima del trasferimento in McLaren, con la cui monoposto otterrà il primo podio in Formula 1 della sua carriera, con il 3° posto al Gran Premio del Brasile del 2019, terminando la stagione appena fuori dalla top 5 dei piloti in graduatoria.

Il 2021 raggiunge il pilota monegasco Charles Leclerc in Ferrari. La prima vittoria di un GP nella massima serie del motorsport arriva proprio al volante del Cavallino Rampante, nel Gran Premio di Silverstone 2022. Proprio nel biennio 2021-2022, Sainz otterrà il miglior piazzamento stagionale della sua carriera, posizionandosi al 5° posto.

Il divorzio con la Ferrari e la prossima tappa

Conclude la stagione 2024 conquistando 290 punti e centrando, ancora una volta, il 5° posto in graduatoria a bordo della Ferrari SF-24, raggiungendo il più alto gradino del podio sia a Melbourne che a Città del Messico. La scuderia di Maranello, tuttavia, dato l’innesto della leggenda Lewis Hamilton, aveva già annunciato la separazione dal pilota madrileno. Il GP di Abu Dhabi, gara conclusiva della stagione, ha sancito l’addio alla Rossa per Carlos Sainz, segnando l’atto terminale del quadriennio trascorso in Emilia per il classe 1994 che ha salutato l’ambiente con gli occhi lucidi, dopo la conquista del 25° podio da ferrarista.

Il 29 luglio 2024 viene ufficializzato il passaggio alla scuderia Williams, a partire dalla prossima stagione. L’iberico si è presentato al team britannico fortemente determinato, inquadrando il prossimo anno come un rodaggio e un apprendimento, ma ribadendo la sua convinzione nel progetto della scuderia, alla quale offrirà il proprio contributo per aiutarla a raggiungere nuovamente i livelli che le competono.

Ma prima di tornare in pista…

Se il futuro di Sainz in pista, nonostante la self-confidence dimostrata, potrebbe apparire incerto, dato l’avvio di una nuova esperienza, il madrileno non ha bisogno di preoccuparsi per quanto riguarda le questioni amorose. Già al circuito di Albert Park, al termine della vittoria del Gran Premio australiano disputato a Melbourne lo scorso marzo, i tabloid erano letteralmente impazziti alla vista di una ragazza corsa nel paddock per applaudire e ‘celebrare’ il trionfo dello spagnolo. Lo stesso aveva interrotto, circa un anno prima, l’avventura sentimentale con la sua storica ex fidanzata Isabel Hernandez e i media si interrogavano già su chi potesse essere la nuova pretendente per il corridore iberico.

Ma il mistero è stato presto svelato: la nuova fiamma del nuovo pilota della Williams è Rebecca Donaldson, modella e imprenditrice originaria della Scozia, con cui Carlos intrattiene rapporti già dall’estate 2023. La donna è celebre per aver fondato una propria linea di abbigliamento activewear, Muse, ed era già stata ‘preda’ dei giornali di gossip non solo per le sue sfilate in passerella, ma anche per le sue frequentazioni VIP, prima fra tutti Leonardo Di Caprio, con cui era stata paparazzata agli inizi del 2023 durante un viaggio tra i Caraibi e Miami.