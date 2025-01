Napoli, nelle prossime ore le visite mediche per Luis Hasa

Luis Hasa è pronto a diventare un giocatore del Napoli. Il centrocampista, cresciuto nelle giovanili della Juventus, e che in estate si è accasato al Lecce, sta per trasferirsi nella società partenopea. Il giocatore, classe 2005, dovrebbe svolgere nelle prossime ore le visite mediche per il suo passaggio dai salentini ai campani.

In estate il centrocampista Campione d’Europa under 19 con la Nazional azzurra di Alberto Bollini si era trasferito al Lecce a titolo gratuito dopo la scadenza del suo contratto con la Juventus. Nonostante le trattative, i bianconeri non erano riusciti a giungere ad un accordo con l’agente del calciatore e si era dunque arrivati ad una separazione dopo 12 anni di militanza con la maglia bianconera tra settore giovanile e squadre professionistiche.

Non è dunque un caso che Giovanni Manna, per anni all’interno dell’organigramma del settore giovanile della Juventus, lo abbia voluto a Napoli. Lo ha voluto tanto fortemente da acquistarlo, nonostante il giocatore in questi primi, e unici, sei mesi di militanza al Lecce non abbia praticamente mai trovato spazio, né nella prima parte della stagione con mister Luca Gotti, né in quest’ultimo “tratto” di stagione con Marco Giampaolo.